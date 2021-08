Glória Menezes recebe alta após internação com Covid-19

A atriz Glória Menezes teve alta nesta segunda-feira, 16, depois de passar dez dias internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com covid-19. A informação foi confirmada a VEJA pela assessoria da atriz, que deve ficar na capital paulista em um primeiro momento.

Glória foi internada no dia 6 de agosto, junto com o marido Tarcísio Meira, depois de ser diagnosticada com Covid-19. Até então, o casal estava isolado na fazenda da família, no interior de São Paulo, e foram contaminados em um momento de descuido. A atriz de 86 anos teve sintomas leves e passou um período com auxílio de oxigênio. Tarcísio faleceu na quarta-feira, 12, por complicações da doença. Durante a internação, ela foi informada do falecimento do marido por Tarcísio Filho.

Ao Fantástico, Tarcisinho, único filho do casal, afirmou que credita a recuperação da mãe ao fato de ela ter recebido as duas doses da vacina. “Ele (seu pai, Tarcísio Meira) já tinha problemas renais, pulmonares. Mesmo com a vacina, ele deveria ter extremo cuidado. Minha mãe está bem por causa da vacina. Isso aconteceu em algum descuido, uma ‘guarda baixa’. Uma ida ao médico, que era necessário por serem pessoas idosas. Foi uma surpresa”, disse ele.

O ator aguardava a alta da mãe para marcar uma missa em homenagem ao pai.