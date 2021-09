Globoplay e Netflix vão representar o Brasil no Emmy Internacional

A lista de indicados ao Emmy Internacional foi divulgada nesta quinta-feira, 23, e entre os nomes estão cinco produções brasileiras. São elas: Cercados, na categoria documentário, Diário de um Confinando, em série de curta duração e Todas as Mulheres do Mundo, na categoria filmes e minisséries para TV, todas produções originais do Globoplay; Amor de Mãe, da Globo, na categoria de telenovela, e AmarElo: É Tudo Para Ontem, da Netflix, na categoria programação artística.

Acostumada a ser indicada quase todos os anos ao prêmio, a Globo viu, pela primeira vez, suas produções feitas especialmente para o streaming Globoplay superarem em número de indicações as atrações da TV aberta. A mudança reflete o investimento que a emissora tem feito em suas produções voltadas para o segmento com o objetivo claro de concorrer com outras gigantes do setor. A força das plataformas se comprova ainda com a indicação da Netflix com o documentário do rapper Emicida, sobre o show AmarElo, feito no Theatro Municipal de São Paulo.

Dirigido por Caio Cavechini, o documentário Cercados mostrou os desafios do jornalismo durante a pandemia. Já a novela Amor de Mãe, que teve suas filmagens interrompidas pela Covid-19, refletiu essa realidade nos novos episódios, gravados durante o confinamento. Criado pelo humorista Bruno Mazzeo, a série Diário de um Confinado também é ambientada no período da pandemia e conta a história das dificuldades do personagem Murilo enquanto está recluso em casa. Por fim, Todas as Mulheres do Mundo conta com Emílio Dantas e Sophie Charlotte no elenco fazendo um tributo ao cineasta Domingos Oliveira.

De outros países, os fortes candidatos na premiação são a comédia francesa Dix Pour Cent e o drama israelense Teerã. Ao todo, 44 atrações diferentes foram indicadas em 11 categorias, com um número recorde de 24 países. Os vencedores do Emmy internacional serão conhecidos em 22 de novembro, em Nova York.