Globo surpreende e demite narrador com Copa em andamento

Com a Copa do Mundo ainda em andamento, a TV Globo resolveu mexer em sua equipe de transmissão. A emissora demitiu o narrador Sergio Arenillas nesta terça-feira, 7.

Sergio atuava principalmente no SporTV, e estava no Grupo desde 2015. Ele venceu, em 2015, um concurso de novos locutores promovido pelo canal esportivo, que visava à cobertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016. Logo ganhou destaque nas modalidades olímpicas e também no futebol feminino. Era um dos nomes cotados para a transmissão da copa feminina a ser realizada no ano que vem. Não foi divulgado o real motivo da demissão do jornalista até o momento.

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