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Cultura

Globo altera programação por causa de Benedito Ruy Barbosa

Autor de clássicos como Pantanal, Renascer e O Rei do Gado morreu aos 95 anos e será homenageado pela emissora.

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 11h56
Benedito Ruy Barbosa em entrevista ao Globo Repórter, em março de 2022
Benedito Ruy Barbosa em entrevista ao Globo Repórter, em março de 2022 (Reprodução/TV Globo)
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Globo altera programação por causa de Benedito Ruy Barbosa Priorize VEJA no Google

A Globo alterou a programação desta segunda-feira, 7, para prestar homenagem a Benedito Ruy Barbosa (1931-2026), um dos principais autores da história da teledramaturgia brasileira, morto aos 95 anos em decorrência de complicações de uma insuficiência renal crônica. Após o Central da Copa, a emissora exibirá, excepcionalmente, um episódio do especial Donos da História, originalmente produzido pelo canal Viva, que revisita a carreira e o legado do dramaturgo.

Reconhecido por transformar o universo rural em protagonista da televisão brasileira, Benedito construiu uma das carreiras mais importantes do gênero. Autor de mais de 30 novelas, ele assinou sucessos como Cabocla, Sinhá Moça, O Rei do Gado, Terra Nostra, Esperança e Velho Chico. Também foi o criador das versões originais de Pantanal e Renascer, produções que ganharam remakes recentes escritos por seu neto, Bruno Luperi, consolidando a permanência de sua obra entre novas gerações.

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Nascido em 1931, em Gália, no interior de São Paulo, Benedito encontrou nas lembranças da infância em meio aos cafezais a matéria-prima para suas histórias. Antes de se tornar novelista, trabalhou como jornalista e passou por diferentes emissoras até chegar à Globo, em 1976. Ao longo da carreira, tornou-se referência por narrativas marcadas por conflitos familiares, disputas por terra, tradições do interior e personagens profundamente ligados à cultura brasileira.

O episódio especial de Donos da História reúne um depoimento do próprio Benedito Ruy Barbosa, além de entrevistas com profissionais que acompanharam sua trajetória artística. A produção, exibida originalmente na TV por assinatura em 2017, chega agora pela primeira vez à TV aberta como forma de celebrar a contribuição do autor para a dramaturgia nacional.

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Além da homenagem na televisão, o Globoplay organizou uma seleção especial dedicada ao escritor, reunindo novelas que marcaram sua carreira. O serviço de streaming da Globo também liberou os seis primeiros capítulos de diferentes obras para usuários cadastrados, mesmo sem assinatura, ampliando o acesso ao acervo de um dos maiores nomes da história da ficção brasileira.

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