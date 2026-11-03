Giulia Buscaccio comenta ataques a Marina Ruy Barbosa

Giullia Buscaccio se manifestou acerca das críticas que Marina Ruy Barbosa vem sofrendo por parte de um grupo de atrizes e influenciadoras. A artista uniu sua voz à de João Vicente de Castro, que havia defendido a ruiva, e chamou o caso de “grande retaliação”, lamentando que Marina esteja sendo alvo de ataques.

“Acho uma pena a gente, em pleno 2026, abrir a rede social e ver um homem tendo que defender uma mulher de outras mulheres. Caramba, a gente já evoluiu em tanta coisa, mas ainda vê situações como essa”, afirmou Giullia nesta terça-feira, 3. “A partir do momento que alguém tem algum tipo de problema com a Marina, que pegue o telefone, fale diretamente com ela (…). Agora, se você não tem o telefone da pessoa para falar com ela, talvez você não seja tão próxima a ponto de ter algum problema com ela”, completou, em tom ácido.

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