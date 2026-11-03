Giulia Buscaccio comenta ataques a Marina Ruy Barbosa
Atriz fez declaração ácida contra críticos da ruiva
Giullia Buscaccio se manifestou acerca das críticas que Marina Ruy Barbosa vem sofrendo por parte de um grupo de atrizes e influenciadoras. A artista uniu sua voz à de João Vicente de Castro, que havia defendido a ruiva, e chamou o caso de “grande retaliação”, lamentando que Marina esteja sendo alvo de ataques.
“Acho uma pena a gente, em pleno 2026, abrir a rede social e ver um homem tendo que defender uma mulher de outras mulheres. Caramba, a gente já evoluiu em tanta coisa, mas ainda vê situações como essa”, afirmou Giullia nesta terça-feira, 3. “A partir do momento que alguém tem algum tipo de problema com a Marina, que pegue o telefone, fale diretamente com ela (…). Agora, se você não tem o telefone da pessoa para falar com ela, talvez você não seja tão próxima a ponto de ter algum problema com ela”, completou, em tom ácido.
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