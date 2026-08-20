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Cultura

Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan processam deputada do PL pelo mesmo motivo

Músicas dos artistas teriam sido utilizadas indevidamente

Por Flávio Monteiro 20 ago 2026, 16h20 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h30
Três homens sorrindo em close-up: o primeiro, de cabelos grisalhos e camisa verde com folhas brancas; o segundo, de dreadlocks e camisa azul clara; o terceiro, de barba branca e camisa creme, com um encosto de cadeira de vime ao fundo
Gilberto Gil, Chico Buarque e Djavan (Reprodução/Instagram)
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Três lendas da MPB — Chico Buarque, Gilberto Gil e Djavan — estão movendo uma ação contra a deputada estadual Ana Caroline Campagnolo (PL-SC). O processo diz respeito ao uso de músicas de autoria dos artistas em uma aula paga do curso “Clube Antifeminista”, promovido pela parlamentar, em uma utilização que, segundo os autores, não estaria contemplada pela autorização concedida.

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De acordo com o processo, que tramita na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, Campagnolo e a Livraria Campagnolo teriam solicitado autorização para utilizar as canções sob uma justificativa específica. Os artistas, porém, alegam que as obras foram posteriormente empregadas em uma atividade diferente daquela informada, com finalidade comercial e conteúdo ideológico distintos dos apresentados inicialmente.

Os músicos pedem indenização de R$ 50 mil por danos morais para cada autor, além de reparação por danos materiais. Além de Chico, Gil e Djavan, o processo envolve representantes dos espólios de outros artistas, entre eles Mário Lago e Augusto Boal.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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