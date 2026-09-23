‘Garota do Momento’ é indicada ao Emmy Internacional

A novela Garota do Momento (2024), protagonizada por Duda Santos, foi indicada ao Emmy Internacional, conforme anúncio divulgado nesta quarta-feira, 23 de setembro, pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas. A Globo recebeu cinco indicações no total. Além do folhetim das seis, foram indicados o Fantástico em duas categorias, o Profissão Repórter e um documentário do Jornalismo. A cerimônia de premiação será realizada em 23 de novembro, em Nova York. Ao todo, são 64 indicados de 22 países, distribuídos em 16 categorias.

Exibida no Brasil entre 2024 e 2025, Garota do Momento foi escrita por Alessandra Poggi e indicada na categoria de Melhor Telenovela. A história é ambientada nos anos 1950 e mostra a busca da protagonista pela própria identidade e pelo reencontro com a mãe, Clarice (Carol Castro). No meio da trama, ela se apaixona por Beto (Pedro Novaes) e precisa lidar com a vilã Bia (Maisa Silva). A novela disputa a estatueta com produções da Turquia e da Espanha.

O Fantástico aparece duas vezes na lista de indicados com a reportagem Isolados na Amazônia, de Rogério Coutinho e Junior Alves, que concorre na categoria Notícias após acompanhar durante 21 dias, o trabalho de monitoramento e proteção de indígenas isolados e trazer imagens raras dos Kawahiva, um povo ameaçado que enfrenta o risco do avanço do garimpo e do desmatamento ilegal, e com A Jornada da Vida: Rio Mekong, da mesma dupla, produção que concorre em Séries de Curta Duração — a produção acompanha a expedição pelo rio que atravessa países do Sudeste Asiático.

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Na categoria Atualidades, o Profissão Repórter foi lembrado pela reportagem sobre feminicídio exibida em abril de 2025. O episódio acompanhou mulheres que buscavam justiça e expôs diferentes aspectos da violência de gênero no país. Já na categoria Infantil: Factual e Entretenimento, o documentário Terceirão, produzido pelo núcleo de Documentários de Jornalismo da Globo, concorre com um retrato de quatro estudantes no último ano do ensino médio, período marcado por escolhas profissionais, vestibular, conflitos familiares, desigualdade e questões relacionadas à saúde mental.

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O resultado será conhecido em novembro, quando os indicados se reúnem em Nova York para a cerimônia da 54ª edição do Emmy Internacional. A programação oficial prevê ainda o Festival Internacional de Televisão entre os dias 20 e 22, com painéis e apresentações dos concorrentes.

A nova leva de indicações amplia uma trajetória que se estende por décadas. A Globo já foi reconhecida pelo Emmy Internacional em diferentes áreas, da dramaturgia ao jornalismo, com títulos como Caminho das Índias, O Astro, Lado a Lado, Joia Rara, Império, Verdades Secretas e Órfãos da Terra. Em 2025, João Roberto Marinho recebeu o Directorate Award, uma das homenagens especiais da Academia.