Galvão Bueno quebra recorde e entra para o Guinness Book
Narrador foi homenageado nesta segunda-feira, 22, nos Estados Unidos após conquista histórica
Nesta segunda-feira, 22, o jornalista Galvão Bueno entrou para o livro de recordes Guinness após se tornar o narrador de televisão com o maior número de jogos narrados em Copas do Mundo. Com 148 partidas na conta, ele foi homenageado durante uma cerimônia realizada em Miami, nos Estados Unidos.
A Copa de 2026 marca o 14o Mundial narrado por Bueno. O recorde foi batido levando em consideração as duas últimas partidas da Seleção Brasileira: primeiro o empate contra o Marrocos, em 13 de junho, e depois a vitória contra o Haiti, na última sexta-feira, 19. Atualmente trabalhando no SBT, o jornalista realizou sua primeira cobertura do campeonato mundial em 1974, na Alemanha Ocidental. O Guinness, no entanto, só leva em conta as participações a partir da edição de 1978, que aconteceu na Argentina.
No evento organizado ontem, o narrador afirmou estar animado para bater outro marco histórico das ‘Copas do Mundo’: a narração de cem gols da Seleção Brasileira. “Faltaram dois [na partida contra o Haiti]. Espero chegar aos 100 contra a Escócia. Aí vocês vão ter que fazer outra homenagem”, brincou ele, que narrou a conquista do tetra, em 1994, e do penta, em 2002.
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