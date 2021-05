Foo Fighters, Selena Gomez e J-Lo se unem em live para compra de vacinas

Ao lado de nomes como Foo Fighters, Jennifer Lopez e Eddie Vedder, a cantora Selena Gomez irá comandar um show virtual no próximo sábado, 8, para financiar a compra de vacinas para Covid-19. Batizado de VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, o evento de transmissão global no YouTube será organizado pelo grupo ativista Global Citizen, o mesmo do One World – Together at Home do ano passado, e já foi pré-gravado no último fim de semana no SoFi Stadium, na Califórnia. O presidente e a vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e Kamala Harris, também estão escalados para aparições especiais, bem como o ex-casal real Príncipe Harry e Meghan Markle.

Seguindo a esteira do bem-sucedido evento anterior, o objetivo do VAX LIVE é estimular doações de grandes corporações e instituições filantrópicas sob o mote “dólares-para-doses”, mirando na imunização de mais de 27 milhões de trabalhadores da saúde em países subdesenvolvidos. Um outro alvo do evento é a convocação de líderes mundiais para a distribuição igualitária de vacinas ao redor do mundo: “A realidade é que, neste momento, muitas das nações mais ricas estão começando a armazenar vacinas”, disse o executivo-chefe da Global Citizen, Hugh Evans, à Reuters.

A live beneficente também dará apoio financeiro ao consórcio Covax Facility, tocado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e Gavi (Aliança Global para Vacinas e Imunização), que pretende disponibilizar dois bilhões de doses para países subdesenvolvidos até o final do ano. “Esta é uma oportunidade de convocar líderes mundiais para fazer com que os 27 milhões de profissionais de saúde heroicos de todo o mundo que ainda não têm acesso a uma vacina consigam ter acesso ao longo dos próximos meses”, acrescentou Evans.

J Balvin e H.E.R. também participaram do line-up do evento gravado no último sábado. Outras aparições deverão ser incluídas ao vivo durante a transmissão do YouTube: além de Biden e Harris, líderes mundiais como o presidente francês Emmanuel Macron e os primeiros-ministros canadense Justin Trudeau e croata Andrej Plenković. Ben Affleck, Chrissy Teigen e Jimmy Kimmel também darão uma palinha no VAX LIVE.

Aqui no Brasil, a transmissão começará às 21h do sábado no Multishow e no canal do YouTube da Global Citizen.