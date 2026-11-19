

Florence Pugh, que retornará aos holofotes em dezembro com Vingadores: Doomsday e Duna: Parte Três, virou alvo de especulações em torno de mudanças na sua aparência física, que segundo a internet seira resultado de procedimentos estéticos. “Este é um espaço seguro? Estão dizendo que Florence Pugh foi vítima da ‘guerra’ de Hollywood contra rostos arredondados”, disse uma apresentadora da revista Evie em vídeo publicado no Instagram — responsável por iniciar toda a polêmica em volta dos traços da artista.

“Não me levem a mal, Florence Pugh continua linda, mas acho que todos podemos concordar que Hollywood parece ter algo contra traços mais suaves. O padrão desejado na indústria do entretenimento e no mundo da moda, atualmente, é esse visual esculpido e bem definido. Muita gente tem notado que, antes, Florence tinha bochechas cheias e bonitas, que tornavam seu rosto muito marcante. Agora que sua mandíbula está mais definida, seu queixo mais pontudo e o contorno facial mais anguloso, é compreensível que as pessoas se perguntem se ela passou por algum procedimento.”, completou.

A autora da publicação ainda trouxe uma problematização em cima a notícia que se quer havia confirmada como verdadeira: “O que mais me dói nisso tudo é ver mulheres jovens olhando para [o rosto de Pugh] e pensando: ‘Ah, meus traços naturalmente suaves são algo que precisa ser corrigido; eles são indesejáveis’.”

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Pugh não demorou a reagir ao vídeo negando ter feito qualquer procedimento estético no rosto e aprofundou o assunto em uma reflexão sobre como a internet permite que pessoas comentem sobre outras pessoas e seus corpos de maneira deliberada, em uma publicação separada em sua conta do Instagram.

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“É muito estressante acordar e ter milhares de pessoas falando sobre você e seu corpo de maneiras que você nem consegue compreender. Sei que a cultura nas redes sociais, atualmente, tem um grande interesse em discutir cirurgias e as mudanças causadas pelo uso de Ozempic — é algo característico do nosso tempo, essa obsessão coletiva em tentar distinguir o que é real do que é falso. Outro dia, acordei e vi muita gente discutindo meu rosto e meu corpo de uma forma extremamente perturbadora.”, escreveu.

“Sim, estou perturbada. Por saber que há mulheres que agora me veem como alguém que não sou. Por ter meu corpo dissecado e colocado sob escrutínio mais uma vez. Ao longo de toda a minha carreira, defendi e protegi corpos que simplesmente se desenvolvem da forma como é natural. Desde o início da minha trajetória, fui alvo de gordofobia na indústria, e sempre adorei ter a chance de mandar alguém se ferrar quando fazem comentários inadequados sobre o meu peso. Não vou mudar isso agora só porque vocês decidiram que eu deveria.”, rebateu a atriz sobre os comentários relacionados a sua aparência.

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“Pessoal, eu fiz 30 anos. Sou uma mulher. Corpos e rostos mudam. Não é nada tão profundo assim”, afirmou Pugh. “É perturbador que as pessoas não consigam nem diferenciar o que é envelhecimento do que é cirurgia. Infelizmente, aquele aspecto mais arredondado e juvenil não dura para sempre.”

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