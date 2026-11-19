Florence Pugh nega ter feito procedimentos estéticos: “Corpos e rostos mudam”
Após ser acusada de ter feito harmonização facial, atriz disse ser perturbador que as pessoas não consigam mais diferenciar envelhecimento de cirurgia
Florence Pugh, que retornará aos holofotes em dezembro com Vingadores: Doomsday e Duna: Parte Três, virou alvo de especulações em torno de mudanças na sua aparência física, que segundo a internet seira resultado de procedimentos estéticos. “Este é um espaço seguro? Estão dizendo que Florence Pugh foi vítima da ‘guerra’ de Hollywood contra rostos arredondados”, disse uma apresentadora da revista Evie em vídeo publicado no Instagram — responsável por iniciar toda a polêmica em volta dos traços da artista.
“Não me levem a mal, Florence Pugh continua linda, mas acho que todos podemos concordar que Hollywood parece ter algo contra traços mais suaves. O padrão desejado na indústria do entretenimento e no mundo da moda, atualmente, é esse visual esculpido e bem definido. Muita gente tem notado que, antes, Florence tinha bochechas cheias e bonitas, que tornavam seu rosto muito marcante. Agora que sua mandíbula está mais definida, seu queixo mais pontudo e o contorno facial mais anguloso, é compreensível que as pessoas se perguntem se ela passou por algum procedimento.”, completou.
A autora da publicação ainda trouxe uma problematização em cima a notícia que se quer havia confirmada como verdadeira: “O que mais me dói nisso tudo é ver mulheres jovens olhando para [o rosto de Pugh] e pensando: ‘Ah, meus traços naturalmente suaves são algo que precisa ser corrigido; eles são indesejáveis’.”
Pugh não demorou a reagir ao vídeo negando ter feito qualquer procedimento estético no rosto e aprofundou o assunto em uma reflexão sobre como a internet permite que pessoas comentem sobre outras pessoas e seus corpos de maneira deliberada, em uma publicação separada em sua conta do Instagram.
“É muito estressante acordar e ter milhares de pessoas falando sobre você e seu corpo de maneiras que você nem consegue compreender. Sei que a cultura nas redes sociais, atualmente, tem um grande interesse em discutir cirurgias e as mudanças causadas pelo uso de Ozempic — é algo característico do nosso tempo, essa obsessão coletiva em tentar distinguir o que é real do que é falso. Outro dia, acordei e vi muita gente discutindo meu rosto e meu corpo de uma forma extremamente perturbadora.”, escreveu.
“Sim, estou perturbada. Por saber que há mulheres que agora me veem como alguém que não sou. Por ter meu corpo dissecado e colocado sob escrutínio mais uma vez. Ao longo de toda a minha carreira, defendi e protegi corpos que simplesmente se desenvolvem da forma como é natural. Desde o início da minha trajetória, fui alvo de gordofobia na indústria, e sempre adorei ter a chance de mandar alguém se ferrar quando fazem comentários inadequados sobre o meu peso. Não vou mudar isso agora só porque vocês decidiram que eu deveria.”, rebateu a atriz sobre os comentários relacionados a sua aparência.
“Pessoal, eu fiz 30 anos. Sou uma mulher. Corpos e rostos mudam. Não é nada tão profundo assim”, afirmou Pugh. “É perturbador que as pessoas não consigam nem diferenciar o que é envelhecimento do que é cirurgia. Infelizmente, aquele aspecto mais arredondado e juvenil não dura para sempre.”
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