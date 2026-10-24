Flor Gil se diz ‘da pá virada’ e comenta rótulo de nepo baby

Prestes a estrear no teatro, Flor Gil, 18 anos, tem estudado para interpretar uma adolescente bem diferente de si mesma. “Fui aquela adolescente da pá virada. Carol, minha personagem, já gosta de ficar no quarto, escutando fone, pensando na vida”, compara ela em conversa com a coluna GENTE. Filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil, a cantora será protagonista de Confissões de Adolescente — O Musical, que estreia em 23 de outubro, no Rio de Janeiro. Na trama, sua personagem viaja ao passado e encontra a própria mãe na adolescência.

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A experiência representa um novo desafio para a jovem, que cresceu nos palcos acompanhando a família. Recém-chegada de Nova York, Flor encara uma rotina de oito horas diárias de ensaio. “Obviamente tenho várias inseguranças por não ser um lugar que domino. É uma nova experiência. Mas o fato de estar fora da minha zona de conforto já é um grande desafio. E estou adorando. Sempre fui do tipo de fazer e aprender fazendo”, diz.

A pressão, no entanto, não se limita à estreia como atriz. Questionada sobre o rótulo de nepo baby, usado para definir filhos de celebridades que seguem os passos dos pais, ela afirma não se incomodar. “Para mim é uma grande honra. Obviamente tem uma pressão, mas é uma pressão interna minha, não é dos outros. E não pelo meu sobrenome, porque sou virginiana e perfeccionista mesmo. Quando ganho uma oportunidade, quero fazer bem. A oportunidade não chegaria a mim se fosse só pelo meu sobrenome. Se não tivesse o mínimo de dedicação, não estaria com meu avô no palco”.

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Já a independência chegou cedo. Aos 14 anos, Flor deixou a casa dos pais para morar com a tia no Rio de Janeiro. Depois, dividiu um apartamento com uma colega em Nova York e, agora, aos 18, vive oficialmente sozinha. “Estou montando casinha, comprando espelhos e papel de parede”, conta. Segundo a cantora, a liberdade sempre foi incentivada pela família. “Recebi um apoio dos meus pais e mostrei uma coisa muito precoce de querer ir vivendo essas coisas logo. A gente criou muita confiança”. Após a estreia do musical, que ficará em cartaz até 29 de novembro, a cantora pretende preparar um novo álbum para 2027.