Flávia Alessandra improvisa piada sobre Virginia em ‘Quem ama cuida’

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A frase “Vamos negociar o inegociável”, popularizada por Virgínia e seu relacionamento com Vini Jr., voltou a causar burburinho. Desta vez, foi a personagem de Flávia Alessandra na novela “Quem ama cuida” que usou a expressão de improviso, gerando grande repercussão nas redes sociais e conectando as duas figuras.

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A frase “Vamos negociar o inegociável” ficou conhecida nas redes sociais após ser usada por Virgínia em um momento envolvendo seu relacionamento com Vini Jr. Agora, a expressão voltou a repercutir ao ser dita pela personagem de Flávia Alessandra na novela Quem ama cuida, da TV Globo. A frase, dita de improviso, logo repercutiu nas redes sociais no último fim de semana.

Nascida em uma família tradicional, porém falida, a perua viu no casamento com Ulisses (Alexandre Borges) sua “tábua de salvação”. Além do suposto suporte financeiro e emocional, Ulisses assumiu o filho dela, Felipe (Pietro Antonelli), fruto de um casamento anterior. Criada para casar-se, ter filhos e cuidar do marido, Fábia é uma mulher fogosa, que se aproxima do professor de dança Patrick (Igor Rickli).

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O burburinho em volta da cena se deu pelo fato de a personagem de Flávia usar a frase muito marcada no texto de Virginia feito para anunciar o término com o jogador no dia 15 de maio. De acordo com Virginia na época, o relacionamento chegou a um ponto em que já não fazia mais sentido insistir. “Não negocio o inegociável”, escreveu ela ao explicar a decisão. Ela voltou atrás não muito tempo depois.

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