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Cultura

Flávia Alessandra improvisa piada sobre Virginia em ‘Quem ama cuida’

Atriz interpreta uma dondoca perua na novela da TV Globo

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 17 ago 2026, 11h08
Duas mulheres em poses diferentes. À esquerda, uma mulher de cabelos castanhos ondulados e vestido vermelho, olhando para frente. À direita, outra mulher de cabelos loiros presos em rabo de cavalo, top vermelho brilhante e maquiagem forte, segurando o cabelo
Flavia Alessandra e Virginia (Reprodução/Divulgação)
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Flávia Alessandra improvisa piada sobre Virginia em ‘Quem ama cuida’ Priorizar nos meus resultados Google

A frase “Vamos negociar o inegociável” ficou conhecida nas redes sociais após ser usada por Virgínia em um momento envolvendo seu relacionamento com Vini Jr. Agora, a expressão voltou a repercutir ao ser dita pela personagem de Flávia Alessandra na novela Quem ama cuida, da TV Globo. A frase, dita de improviso, logo repercutiu nas redes sociais no último fim de semana.

Nascida em uma família tradicional, porém falida, a perua viu no casamento com Ulisses (Alexandre Borges) sua “tábua de salvação”. Além do suposto suporte financeiro e emocional, Ulisses assumiu o filho dela, Felipe (Pietro Antonelli), fruto de um casamento anterior. Criada para casar-se, ter filhos e cuidar do marido, Fábia é uma mulher fogosa, que se aproxima do professor de dança Patrick (Igor Rickli).

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O burburinho em volta da cena se deu pelo fato de a personagem de Flávia usar a frase muito marcada no texto de Virginia feito para anunciar o término com o jogador no dia 15 de maio. De acordo com Virginia na época, o relacionamento chegou a um ponto em que já não fazia mais sentido insistir. “Não negocio o inegociável”, escreveu ela ao explicar a decisão. Ela voltou atrás não muito tempo depois.

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