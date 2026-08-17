Flávia Alessandra improvisa piada sobre Virginia em ‘Quem ama cuida’
Atriz interpreta uma dondoca perua na novela da TV Globo
A frase “Vamos negociar o inegociável” ficou conhecida nas redes sociais após ser usada por Virgínia em um momento envolvendo seu relacionamento com Vini Jr. Agora, a expressão voltou a repercutir ao ser dita pela personagem de Flávia Alessandra na novela Quem ama cuida, da TV Globo. A frase, dita de improviso, logo repercutiu nas redes sociais no último fim de semana.
Nascida em uma família tradicional, porém falida, a perua viu no casamento com Ulisses (Alexandre Borges) sua “tábua de salvação”. Além do suposto suporte financeiro e emocional, Ulisses assumiu o filho dela, Felipe (Pietro Antonelli), fruto de um casamento anterior. Criada para casar-se, ter filhos e cuidar do marido, Fábia é uma mulher fogosa, que se aproxima do professor de dança Patrick (Igor Rickli).
O burburinho em volta da cena se deu pelo fato de a personagem de Flávia usar a frase muito marcada no texto de Virginia feito para anunciar o término com o jogador no dia 15 de maio. De acordo com Virginia na época, o relacionamento chegou a um ponto em que já não fazia mais sentido insistir. “Não negocio o inegociável”, escreveu ela ao explicar a decisão. Ela voltou atrás não muito tempo depois.
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