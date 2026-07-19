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Cultura

Final da Copa sacode audiência do SBT, que se distancia da Record TV

Estes são dados prévios, sujeitos a alteração. Os índices consolidados serão divulgados na segunda-feira, 20

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 15h53 | Atualizado em 20 jul 2026, 14h57
Três homens sorridentes, de meia-idade, vestindo blazers azuis e camisas verdes, com fones de ouvido e microfones de lapela, posam em frente a um estádio de futebol com gramado verde e arquibancadas cheias
Transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo pelo SBT (Rogerio Pallatta/SBT)
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Na tarde deste domingo, 19 de julho, o SBT transmitiu o programa especial A Grande Final, que antecede a decisão da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Espanha e Argentina. Exibido das 13h25 às 14h25 (de Brasília), o programa garantiu a vice-liderança de audiência na Grande São Paulo e em outras seis praças pelo Brasil.

Na Grande São Paulo, o Torcida SBT registrou 3,68 pontos de média, contra 3,48 da terceira colocada, e alcançou pico de 4,55 pontos.

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O SBT também conquistou a vice-liderança em Brasília (3,27 x 2,03), Goiânia (3,70 x 2,86), Manaus (2,99 x 1,16), Porto Alegre (2,48 x 2,45) e Recife (3,54 x 3,52).

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