Final da Copa sacode audiência do SBT, que se distancia da Record TV

Na tarde deste domingo, 19 de julho, o SBT transmitiu o programa especial A Grande Final, que antecede a decisão da Copa do Mundo FIFA 2026 entre Espanha e Argentina. Exibido das 13h25 às 14h25 (de Brasília), o programa garantiu a vice-liderança de audiência na Grande São Paulo e em outras seis praças pelo Brasil.

Na Grande São Paulo, o Torcida SBT registrou 3,68 pontos de média, contra 3,48 da terceira colocada, e alcançou pico de 4,55 pontos.

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O SBT também conquistou a vice-liderança em Brasília (3,27 x 2,03), Goiânia (3,70 x 2,86), Manaus (2,99 x 1,16), Porto Alegre (2,48 x 2,45) e Recife (3,54 x 3,52).

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