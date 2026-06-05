Nesta sexta-feira, 5, a FIFA anunciou uma colaboração com a banda The Rolling Stones para a Copa do Mundo, que incluirá três capas limitadas de álbuns em vinil do campeonato, feitas para o próximo lançamento do grupo britânico, Foreign Tongues, e um remix da faixa In the Stars, que integra o álbum oficial do Mundial de 2026.

Além disso, a parceria irá lançar uma nova linha de roupas e acessórios para a cabeça, que estará disponível aos fãs para compra. As capas dos vinis da banda possuem imagens icônicas do grupo mescladas a elementos da Copa e as edições foram concebidas como itens colecionáveis para celebrar a colaboração. A iniciativa faz parte da parceria entre a FIFA e a Universal Music Group (UMG), que busca fortalecer os laços entre os universos do futebol e da música.

“Estamos muito felizes em receber o The Rolling Stones neste momento global único, acrescentando a energia, a emoção e a identidade inconfundível de uma das bandas mais icônicas da música à experiência do torneio”, afirmou o diretor de negócios Romy Gai.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial