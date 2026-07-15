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Cultura

Festival de cinema Bonito Cinesur anuncia programação com Reynaldo Gianecchini e mais

Evento destaca o audiovisual latino-americano e exalta a cidade sul-mato-grossense

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 18h16 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h08
Semana do Cinema lotou salas de exibição em todo o país
Público poderá ver filmes de quase toda a América Latina no festival (Reprodução/Getty Images)
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Festival de cinema Bonito Cinesur anuncia programação com Reynaldo Gianecchini e mais Priorizar nos meus resultados Google

A quarta edição do festival Bonito Cinesur, marcada para 24 de julho a 1° de agosto, divulgou sua programação, composta por longas-metragens de quase todos os países da América Latina, distribuídos entre mostras competitivas, sessões especiais e pré-estreias.

O evento começa suas atividades na cidade de Bonito (MS) com apresentação de Reynaldo Gianecchini e a exibição do filme Querido Trópico, coprodução entre Panamá e Colômbia dirigida por Ana Endara, sobre o encontro entre uma mulher rica afligida pela demência e uma imigrante colombiana. Confira os demais filmes da competição de longas:

  • A Vida de Cada Um (Brasil)
  • El Hombre de La Luz (Venezuela e Colômbia)
  • Hijo Mayor (Argentina e França)
  • La Noche Está Marchandose Ya (Argentina)
  • Naira (Peru)
  • Quien Mató a Narciso? (Paraguai)

Além deles, outros 24 curtas-metragens, filmes ambientais ou produções sul-mato-grossenses serão exibidos.

O festival tem como homenageada do ano a atriz, diretora de teatro e dramaturga chilena Paulina García, de Gloria (2013) e Narcos (2015-2016).

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Entre os destaques da programação está a pré-estreia de Honestino, dirigido por Aurélio Michiles, no dia 25 de julho, às 20h, no Auditório Kadiwéu. O filme será apresentado pelo diretor e pelo astro Bruno Gagliasso e reconstitui a trajetória de Honestino Guimarães, líder estudantil, presidente da UNE e símbolo da resistência contra a Ditadura Militar, perseguido, sequestrado e desaparecido pelo regime em 1973.

Além deles, a edição recebe João Moreira Salles e Louise Botkay para a sessão especial de Minha Terra Estrangeira,documentário realizado em colaboração com o coletivo Lakapoy. O filme acompanha o líder indígena Almir Suruí e sua filha Txai às vésperas das eleições de 2022, diante da disputa política e da ameaça à Amazônia. João Moreira Salles também vai ministrar a Aula Magna “O Problema do Documentário”, no dia 29 de julho, às 14h30, na Sala Glauce Rocha.

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As demais sessões especiais são:

  • A História Oficial (Argentina)
  • Aldeia de Nalike (Brasil)
  • Martírio (Brasil)
  • Do Sul, A Vingança (Brasil)
  • Jackson – Na Batida do Pandeiro (Brasil)

O festival será encerrado em 1 de agosto com apresentação de Paulo Betti. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento.

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