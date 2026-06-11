Fernanda Torres reage à emoção de Jennifer Lopes com ‘Ainda Estou Aqui’

A atriz e cantora Jennifer Lopez, de 56 anos, revelou nesta semana que o brasileiro Ainda Estou Aqui (2024), vencedor do Oscar de melhor filme internacional em 2025, mudou sua vida para sempre. Protagonista da história, Fernanda Torres reagiu à declaração. “Uau. Isso é tão, tão tocante”, disse ela à revista americana Variety.

Na entrevista, Torres atestou ainda que a emoção demonstrado por Lopez com o filme está intimamente ligada ao talento do diretor. “Essa reação fala tão profundamente do trabalho de Walter Salles… Qualquer pessoa, independentemente de onde venha, pode entender a ideia fundamental de família. É uma sensibilidade característica do trabalho de Walter. É uma questão humana”, atestou ela.

O que Jennifer Lopez falou sobre Ainda Estou Aqui?

Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello narra a história de Eunice Paiva, que sofreu com o sequestro do marido, o deputado Rubens Paiva, na ditadura militar, e que, além de criar os quatro filhos sozinha, lutou a vida inteira pelo reconhecimento da morte do pai de família.

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No podcast Films To Be Buried With, do ator e produtor Brett Goldstein — seu par romântico na comédia romântica Paixão de Escritório, recém-lançada na Netflix — Lopez falou sobre como o filme brasileiro a ajudou a enfrentar seu divórcio de Ben Affleck e a estreitar sua relação com o próprio pai, David Lopez, com quem ela assistiu ao filme.

“Eu estava passando por um divórcio e pensando muito nos meus filhos — como você faz quando algo assim acontece na sua vida. E assistimos ao filme Ainda Estou Aqui, que eu não sabia nada sobre quando sentei para assistir. E eu estou assistindo a esse filme na cama, e meu pai está no sofá na frente e estou vendo a cabeça dele o tempo inteiro. Há aquela cena no começo em que eles estão todos juntos na praia, e aí essa mulher passa a vida toda tentando provar que o marido dela era real, que ele não desapareceu simplesmente. Ela queria a certidão de óbito. E continuou seu caminho, criando todas essas crianças sozinha e ela finalmente consegue no final”, relembrou Jennifer sobre o papel de Fernanda Torres como a viúva Eunice Paiva.

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“E algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar, comecei a calcular todas as minhas experiências com meus filhos, com meu pai, como se tudo tivesse acontecido de uma só vez. E meu pai e toda a minha família sabia que eu estava passando por um momento difícil. E ele vira como se nada estivesse acontecendo, se vira e vê meu rosto — porque eu estava chorando silenciosamente –, aí ele pergunta: ‘Oh, baby, o que há de errado?’. Pais são tão importantes. Ele veio até mim e afagou o meu rosto, me disse: ‘Eu te amo, eu sempre amei você’. E isso foi o que mudou a minha vida naquele momento, porque acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos que nossos pais nos amam. Mesmo sabendo que eles nos amam. Entende o que quero dizer?”, contou a atriz. “Ele sabia que era isso que eu precisava ouvir. E isso curou uma parte de mim. Uma parte que precisava ser curada para eu conseguir seguir em frente na minha vida. E desse tipo de relacionamento na minha vida”, completou ela.

“Aquele filme me mudou. E me ajudou a crescer e me curou de uma forma… Mas também porque meu pai estava lá comigo. E graças a Deus ele estava lá e que foi esse filme que nós vimos. Eu não acho que isso foi uma coincidência”, concluiu Jennifer.

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