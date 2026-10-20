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Cultura

Felca promete quebrar silêncio e decepciona eleitores de Lula

Influenciador fez mistério antes de publicar vídeo na madrugada desta terça-feira, 20, e gerou expectativa em torno de um posicionamento que não veio

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h18 | Atualizado em 20 out 2026, 11h20
Pessoa de cabelos longos e escuros, com olhos vermelhos e lacrimejantes, segurando um isqueiro aceso que queima uma foto de uma criança sorrindo
Capa do vídeo 'Fobia Social', de Felca (Felca/YouTube/Reprodução)
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Felca promete quebrar silêncio e decepciona eleitores de Lula Priorize VEJA no Google

O influenciador Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, criou expectativa entre eleitores de Lula neste domingo, 18, quando publicou uma imagem em sua conta de Instagram que dizia apenas: “Eu me escondi por tempo demais”.  Junto à frase, estava o horário de meia-noite desta terça-feira, 20, quando seria publicado um novo vídeo do YouTuber que acumula mais de 6,47 milhões de inscritos em seu canal. Para a ala da esquerda, era claro que o rapaz enfim se posicionaria politicamente e declararia apoio ao petista dias antes do segundo turno da eleição presidencial — como comemoraram celebridades feito Juliette, Juliano Floss, Daniel Rangel e Ana Frango Elétrico nos comentários. Em vez disso, milhares de espectadores tiveram uma madrugada frustrante quando leram o título do material publicado: Fobia Social.

No lugar de um comentário categórico sobre o rumo do país, Felca se abriu sobre as próprias experiências com o bullying nos tempos de escola e as consequências de tal trauma, como o desenvolvimento de um quadro depressivo e a busca por alívio via álcool. Ao fim do desabafo, ele propõe o projeto “#Simfel”, para que tanto ele quanto seus espectadores fujam da zona de conforto e conheçam novas pessoas. A ideia é que Felca também compartilhe seu dia a dia com mais afinco via Instagram, para demonstrar como tem combatido a própria fobia. O influenciador ainda afirmou que não saía de casa há cinco meses no momento de gravação do vídeo.

A aba de comentários do vídeo está repleta de mensagens de apoio a Felca. Nas redes Instagram e X, antigo Twitter, a resposta é diferente, e ele é duramente criticado por não se posicionar quanto à eleição e por escolher publicar o vídeo nesta semana.

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Memes e vídeos diversos ridicularizam o desabafo do influenciador. “Não queremos saber de saúde mental agora, Felca, setembro acabou, outubro é mês de política”, diz uma publicação com mais de 6 000 curtidas. Outra com engajamento similar conta com a cena de Todo Mundo em Pânico 3 no qual a personagem Brenda (Regina Hall) diz: “Hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que aconteceu com a branquelinha que caiu no poço”.

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Celebridades também se revoltaram com o conteúdo. Felipe Neto, Any Gabrielly, Daniel Rangel e José de Abreu, entre outros, demonstraram frustração em seus perfis.

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No momento, o nome do influenciador ocupa a primeira posição dos Trending Topics do X. Ele ainda não se pronunciou sobre a resposta adversa.

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