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Cultura

‘Fechamos um ciclo’: Marc Almond avalia o último disco do Soft Cell

Em 'Danceteria', finalizado por Dave Ball dois dias antes de morrer, dupla revisita a Nova York dos anos 1980 e o clube onde viu Madonna começar

Por Lucas Almeida 13 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 13 nov 2026, 08h08
Dois homens, um mais jovem e outro mais velho, posam de óculos escuros e roupas escuras contra um fundo rosa vibrante. O homem à esquerda usa uma jaqueta de couro e tem cabelo escuro, enquanto o da direita veste uma camisa preta e tem cabelo grisalho. Ambos estão com expressões sérias, iluminados por uma luz azulada.
Marc Almond e Dave Ball do Soft Cell (Andrew Whitton/Divulgação)
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‘Fechamos um ciclo’: Marc Almond avalia o último disco do Soft Cell Priorize VEJA no Google

O Soft Cell, dupla britânica de Tainted Love, chegou ao fim com Danceteria, lançado em 25 de setembro. O tecladista e produtor Dave Ball terminou o disco dois dias antes de morrer, em outubro de 2025, aos 66 anos. “É um disco muito mais emotivo, e ganhou outro peso desde a morte dele. Revisitar aquele começo em Nova York foi uma boa forma de terminar, embora eu não soubesse disso na época. Fechamos um ciclo”, disse o vocalista Marc Almond a VEJA.

Almond e Ball se conheceram na faculdade de artes em Leeds e formaram o Soft Cell em 1979. Dois anos depois, estouraram com Tainted Love, regravação de uma música soul dos anos 60 que foi o single mais vendido de 1981 no Reino Unido e chegou ao primeiro lugar em dezessete países. A dupla vendeu mais de 21 milhões de discos e abriu caminho para nomes como Depeche Mode, Pet Shop Boys e Erasure.

Boa parte dessa história se passou em Nova York, onde o Soft Cell gravou os dois primeiros álbuns. O lançamento da estreia, Non-Stop Erotic Cabaret, foi comemorado com uma festa no Danceteria, clube de três andares aberto em 1980 em Manhattan. Por lá passavam Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Keith Haring e uma Madonna em início de carreira, com quem Almond chegou a dividir a pista.

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Madonna também homenageia o clube no disco mais recente, Confessions II, e Almond leva a coincidência na esportiva. “Aquilo fez parte da experiência dela, assim como da minha. Eu a vi se apresentar lá e cito o nome dela na nossa música. Na música dela, ela menciona as pessoas da turma dela. As partes se encaixam. Mas ela tem os algoritmos, então vai aparecer antes no Google.”

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O Danceteria era também um refúgio da comunidade LGBT no momento em que a Aids começava a se espalhar. “O que eu amava no clube é que ele reunia música, arte e performance. Eram almas estranhas procurando um lugar e uma família em uma cidade que mudava e ficava mais sombria à medida que a Aids mudava tudo.”

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O disco acompanha uma noite na cidade. Começa na pista com a faixa-título, escurece em Losing Yourself e After Hours e termina com Out Come the Freaks, regravação do Was (Not Was) com participação de Nona Hendryx, ex-integrante do trio Labelle e outra frequentadora do clube. A última voz que se ouve no álbum é a de Dave Ball.

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O trabalho anterior, Happiness Not Included, de 2022, foi feito durante a pandemia, com os dois se falando só por e-mail e mensagem. Desta vez, segundo Almond, estavam mais conectados, e Ball chegou a ouvir o disco pronto antes de morrer.

A dupla já tinha feito um show de despedida em 2018, em Londres, mas voltou a gravar depois. Agora, Almond diz que o fim é definitivo. “Não existem mais músicas do Soft Cell sem o Dave neste mundo. Ele compôs algumas músicas para eu usar no meu trabalho solo. Com o tempo vou olhar para elas, mas ainda é cedo. Preciso me recolher no meu mundo solo, menor, por um tempo.”

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Enquanto isso, Almond segue em turnê com o nome do Soft Cell pelos Estados Unidos. Neste sábado, 14, ele se apresenta no festival Darker Waves, em Huntington Beach, na Califórnia, ao lado de Morrissey e Smashing Pumpkins.

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