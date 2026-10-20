Fãs de ‘Rebelde’ atacam Chay Suede após homenagem a Lua Blanco

Ler Resumo





Chay Suede virou alvo de críticas nas redes sociais após homenagear Lua Blanco, sua colega de Rebelde, que faleceu aos 39 anos. Fãs questionaram a relação do ator com a atriz, relembrando que ela não foi convidada ao seu casamento, apesar do carinho que Lua ainda tinha por ele.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Após a morte da atriz e cantora Lua Blanco neste domingo, 18, aos 39 anos, Chay Suede se tornou alvo de críticas nas redes sociais. O ator publicou diversas homenagens à colega, que foi vítima de um câncer de intestino, mas fãs da novela Rebelde (2011-2012) questionaram a relação dele com os antigos parceiros de elenco.

Em publicação feita em homenagem à Lua em seu perfil no Instagram, Chay relembrou como foi recebido pela amiga quando chegou ao Rio de Janeiro em 2010 para as gravações da produção. “Lua, você me recebeu com carinho no Rio, na minha primeira semana toquei antes do show da sua banda no Teatro Odisseia, e isso foi em 2010. Rimos, sofremos, vencemos, fomos tão felizes juntos. Você vai fazer muita falta. Te amo, descanse em paz! ”, escreveu ele.

No post, uma ala fervorosa especulou sobre a relação do ator com o elenco. “Aquela pessoa que só valoriza depois que perde”, comentou um perfil. “Você é um ridículo, entenda isso! Quando ela estava viva você nunca deu importância, até fez desfeita dela no seu casamento. Você só está na Globo por Rebelde”, escreveu outra usuária, relembrando que Lua chegou a admitir que ficou chateada por não ter sido convidada à cerimônia.

Continua após a publicidade

No X, antigo Twitter, mais pessoas resgataram a fala da atriz, que em 2024 deixou comentário em uma foto de Chay ao lado da esposa, Laura Neiva. Apesar da mágoa, Lua deixou claro que ainda tinha carinho pelo ex-colega: “Quando vocês se casaram, depois que eu superei não ter sido convidada, tive a certeza de que eu posso realizar cada um dos meus sonhos. Viva o amor de vocês, que realiza sonhos”.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

para novidades da TV e do streaming O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial