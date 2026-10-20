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Cultura

Fãs de ‘Rebelde’ atacam Chay Suede após homenagem a Lua Blanco

Ator compartilhou foto ao lado da antiga colega de elenco que morreu neste domingo, 18, e se tornou alvo de críticas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h52 | Atualizado em 20 out 2026, 10h59
Um homem e uma mulher jovens, ambos de óculos escuros, posam sorrindo. Ele, à direita, veste jaqueta de couro preta e camiseta escura com estampa amarela, apontando para a esquerda. Ela, à esquerda, usa camiseta branca Calvin Klein Jeans e relógio preto, com os braços cruzados
Chay Suede e Lua Blanco (Instagram/Reprodução)
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Fãs de ‘Rebelde’ atacam Chay Suede após homenagem a Lua Blanco Priorize VEJA no Google

Após a morte da atriz e cantora Lua Blanco neste domingo, 18, aos 39 anos, Chay Suede se tornou alvo de críticas nas redes sociais. O ator publicou diversas homenagens à colega, que foi vítima de um câncer de intestino, mas fãs da novela Rebelde (2011-2012) questionaram a relação dele com os antigos parceiros de elenco.

Em publicação feita em homenagem à Lua em seu perfil no Instagram, Chay relembrou como foi recebido pela amiga quando chegou ao Rio de Janeiro em 2010 para as gravações da produção. “Lua, você me recebeu com carinho no Rio, na minha primeira semana toquei antes do show da sua banda no Teatro Odisseia, e isso foi em 2010. Rimos, sofremos, vencemos, fomos tão felizes juntos. Você vai fazer muita falta. Te amo, descanse em paz! ”, escreveu ele.

No post, uma ala fervorosa especulou sobre a relação do ator com o elenco. “Aquela pessoa que só valoriza depois que perde”, comentou um perfil. “Você é um ridículo, entenda isso! Quando ela estava viva você nunca deu importância, até fez desfeita dela no seu casamento. Você só está na Globo por Rebelde”, escreveu outra usuária, relembrando que Lua chegou a admitir que ficou chateada por não ter sido convidada à cerimônia.

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No X, antigo Twitter, mais pessoas resgataram a fala da atriz, que em 2024 deixou comentário em uma foto de Chay ao lado da esposa, Laura Neiva. Apesar da mágoa, Lua deixou claro que ainda tinha carinho pelo ex-colega: “Quando vocês se casaram, depois que eu superei não ter sido convidada, tive a certeza de que eu posso realizar cada um dos meus sonhos. Viva o amor de vocês, que realiza sonhos”.

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