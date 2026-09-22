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Cultura

Famosos lamentam a morte de Rick, dupla de Renner: ‘Descanse em paz, ídolo’

Ana Castela e Zé Neto & Cristiano prestaram homenagem ao cantor nesta terça-feira, 22

Por Lucas Almeida 22 set 2026, 13h18 | Atualizado em 22 set 2026, 16h06
Homem careca de pele morena e barba grisalha, vestindo camiseta preta, olhando sério para a câmera, com cortinas marrons e luzes desfocadas ao fundo
Cantor Rick, da dupla com Renner (./Divulgação)
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Famosos lamentam a morte de Rick, dupla de Renner: ‘Descanse em paz, ídolo’ Priorizar nos meus resultados Google

Cantores do sertanejo lamentaram nas redes sociais a morte de Rick Sollo, da dupla com Renner. O cantor, de 59 anos, estava a bordo do helicóptero que desapareceu na segunda-feira, 21, enquanto sobrevoava a serra catarinense. A morte foi confirmada nesta terça-feira, 22.

“Deus conforte o coração de toda a família”, escreveu a cantora Ana Castela ao compartilhar a notícia no Instagram. A dupla Zé Neto & Cristiano publicou: “Descanse em paz, ídolo”.

“A estrada hoje ficou mais triste’, escreveram Bruno e Marrone. “Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também.”.

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O sertanejo Junior Marques publicou uma foto de Rick e escreveu: “Ainda sem acreditar, Perdemos um grande ídolo da música sertaneja, esse cara que sempre foi exemplo, professor e que fez muito pela nossa música sertaneja, Descanse em paz”.

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Rionegro Neves, da dupla com Solimões, compartilhou um vídeo ao lado do colega. “É meu amigo, você vai fazer muita falta, que Deus te receba na sua infinita bondade, aqui vamos seguir cantando suas músicas, a saudade vai ser eterna!!”, escreveu na legenda.

Marcos, da dupla com Belutti, também prestou homenagem. Em uma foto com Rick e Bruno Avelar, empresário que também morreu no acidente, escreveu: “Orem muito pelas famílias, nada há de ser dito nesta hora, não existe palavras suficientes. Dois amigos, dois queridos! Todos que estavam na aeronave, meus profundos sentimentos às famílias”.

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O jornalista Milton Neves compartilhou uma foto de Rick & Renner no início da carreira. “Que pena, Rick, amigo de tantos e tantos programas na TV Record”, escreveu. “Que você descanse em paz!”

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O sertanejo Zezé Di Camargo resgatou uma foto antiga ao lado do cantor e relembrou a amizade entre os dois: “Dois meninos em busca de um sonho! Sem palavras para expressar o que estou sentindo!”.

Luciano Camargo também lamentou a perda e pediu conforto para os familiares do artista. “Nessas horas, nos faltam palavras, e é também em um momento assim que nos voltamos a Deus, pedindo por todos os familiares, que Jesus, em sua infinita misericórdia, os confortem”, escreveu.

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Abalado com a notícia, Eduardo Costa abriu uma live para falar sobre a morte do colega e prestar sua homenagem.

Luan Pereira também se manifestou nas redes sociais e destacou o legado deixado pelo cantor: “O sertanejo hoje está de luto por um colega de trabalho que fez história e deixou um legado lindo. Deus conforte as famílias e amigos mais próximos”.

Zilu Godoy, ex-esposa de Zezé Di Camargo, também prestou uma última homenagem ao artista. “Amigo, você agora está nos braços do Senhor. Com essa voz maravilhosa que Deus te deu, agora você vai cantar com os anjos do Senhor. Vou sentir muita saudade e a dor dessa sua partida precoce é grande, mas um dia vamos nos reencontrar novamente”, escreveu.

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