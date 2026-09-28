A reação de Ralf após sugestão para substituir Rick em dupla com Renner
Cantor se manifestou após publicações online o apontarem como substituto de Rick Sollo
O cantor sertanejo Ralf se irritou com a sugestão de que poderia ser o substituto de Rick Sollo, falecido em uma queda de helicóptero, em uma dupla com Renner. Em declaração feita no Instagram no último domingo, 27, o músico disse considerar sugestões do gênero como desrespeitosas, destacando que não há nenhuma possibilidade de a parceria acontecer.
“Hoje em dia, infelizmente, vale qualquer coisa para viralizar e ganhar likes. É muita falta de respeito com o Rick, que acabou de nos deixar”, escreveu o artista. “Falta bom senso”, completou. Aos 65 anos, Ralf ficou conhecido por formar dupla com o irmão Chrystian, que faleceu em 2024. Em diversas entrevistas, ele destacou que sua antiga dupla é “insubstituível”.
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