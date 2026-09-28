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Cultura

A reação de Ralf após sugestão para substituir Rick em dupla com Renner

Cantor se manifestou após publicações online o apontarem como substituto de Rick Sollo

Por Flávio Monteiro 28 set 2026, 18h40 | Atualizado em 28 set 2026, 19h07
Dois cantores em palcos diferentes. À esquerda, um homem careca com barba grisalha toca violão e canta em microfone. À direita, um homem com cabelo escuro e bigode canta intensamente em microfone, vestindo jaqueta preta com detalhes vermelhos e tachas nos punhos
Rick Sollo e Ralf (Reprodução/Instagram)
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A reação de Ralf após sugestão para substituir Rick em dupla com Renner Priorize VEJA no Google

O cantor sertanejo Ralf se irritou com a sugestão de que poderia ser o substituto de Rick Sollo, falecido em uma queda de helicóptero, em uma dupla com Renner. Em declaração feita no Instagram no último domingo, 27, o músico disse considerar sugestões do gênero como desrespeitosas, destacando que não há nenhuma possibilidade de a parceria acontecer.

“Hoje em dia, infelizmente, vale qualquer coisa para viralizar e ganhar likes. É muita falta de respeito com o Rick, que acabou de nos deixar”, escreveu o artista. “Falta bom senso”, completou. Aos 65 anos, Ralf ficou conhecido por formar dupla com o irmão Chrystian, que faleceu em 2024. Em diversas entrevistas, ele destacou que sua antiga dupla é “insubstituível”.

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