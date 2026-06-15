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Cultura

Fã de Ivete e ‘Malhação’: as conexões do goleiro de Cabo Verde com o Brasil

O atleta já afirmou gostar de novelas brasileiras e tem nome inspirado em ex-jogador do Botafogo

Por Bárbara Bigas 15 jun 2026, 15h19 | Atualizado em 15 jun 2026, 15h24
Homem negro de cabelo crespo e barba, sorrindo, vestindo camisa laranja e luvas de goleiro pretas, em fundo roxo
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Instagram/Reprodução)
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Em campo contra a Espanha, a seleção do Cabo Verde fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15. Herói da partida, o goleiro cabo-verdiano, o Vozinha, tem uma história entrelaçada com o Brasil, para além de compartilhar o idioma português. Seu nome real é Josimar José Évora Dias, em homenagem ao lateral-direito brasileiro Josimar Higino Pereira, do Botafogo, que integrou o time entre 1981 e 1989. Seu pai era grande fã do jogador e seus avós costumavam acompanhar o futebol brasileiro e torcer pelo país. Além de ter sido batizado com nome de brasileiro, o jogador cresceu consumindo nossa cultura popular, sendo fã de Ivete Sangalo e de algumas novelas locais.

“Desde sempre víamos muitas novelas brasileiras depois dos telejornais. Lembro muito de Xica da Silva, Malhação e Rei do Gado. Consumimos também muita música brasileira que é muito boa e rica. Gostava muito de Ivete Sangalo, Seu Jorge, Cidade Negra e Revelação. Minha avó era fã do Roberto Carlos”, disse Vozinha em entrevista à ESPN. Além desses nomes, o goleiro admitiu nutrir uma admiração pelo ex-goleiro Rogério Ceni, por Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.  

O ano de 2026 marca a primeira Copa do Mundo que Cabo Verde disputa em sua história. A classificação veio após a vitória contra Eswatini por 3 a 0 na última rodada das Eliminatórias Africanas, em Praia. Apesar da dura missão de encarar um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, a seleção africana chega em alta após a classificação histórica e as vitórias contra a Sérvia e Bermuda, ambas por 3 a 0, nos últimos amistosos preparatórios para a Copa. Contra a Espanha, atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título, o Cabo Verde conseguiu um empate, fechando o placar em 0 a 0.

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