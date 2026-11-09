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Cultura

Ex-produtor da Globo expõe bastidores do É de Casa: ‘maior esculhambação pública’

Fabrício Martta revelou problemas com Frederico Neves, ex-diretor do programa

Por Flávio Monteiro 9 nov 2026, 19h37 | Atualizado em 9 nov 2026, 19h56
Três pessoas sorridentes sentadas em um sofá verde. Um homem negro de camiseta escura e calça clara, com as mãos unidas. Ao centro, uma mulher branca de vestido preto com decote halter, boca aberta em riso. À direita, uma mulher branca de top tomara que caia verde-oliva e calça jeans, com cabelo castanho claro e colar dourado.
Apresentadores do 'É de Casa' (Reprodução/TV Globo)
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Fábricio Martta, ex-produtor da TV Globo, voltou a expor bastidores da emissora nesta segunda-feira, 9. O alvo da vez foi Frederico Neves, que era diretor do É de Casa e acabou demitido após reclamações por parte dos funcionários. De acordo com Martta, o ex-diretor foi responsável pela “maior esculhambação pública” que sofreu na vida, e foi demitido após “se meter com a equipe técnica”.

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“Era um sábado. Antes das 6h. Ele abre uma janela, entre o switcher e a sala de controle (meu então posto de trabalho) e, sem sequer me desejar ‘bom dia!’, manda, trabalhado no deboche: ‘Eu descobri que pago 33% do seu salário. Preciso te usar mais!’ – me confundindo com um Perfex, suponho”, contou Martta, relembrando o incidente.

De acordo com o ex-produtor, a situação escalaria posteriormente, com Frederico Neves agindo de forma aparentemente desrespeitosa com a equipe técnica. “Semanas depois, desesperado com a audiência catastrófica do programa, o gentil e bondoso Fred meteu o pé na porta do lugar mais errado do mundo: foi se meter com a equipe técnica”, afirmou, com uma dose de ironia. “As infos extraoficiais (nas quais confio) asseguram que aquele pé na porta foi a derrocada do fofo – um talento tão indispensável, que jamais firmou ponto em qualquer produto da firma”, completou.

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