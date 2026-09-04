Ex-participante de reality processa produção após perder perna em gravação
Jovem pede indenização de 500 milhões de reais
Participante da 13ª temporada do Survivor Grécia, Stavros Floros entrou na Justiça contra os responsáveis pelo reality após perder a perna esquerda em um acidente ocorrido durante as gravações. O jovem pede 100 milhões de dólares, cerca de 510 milhões de reais, em indenização.
O acidente aconteceu em 11 de maio, na República Dominicana. Floros pescava com arpão no mar quando foi atingido pela hélice de um barco turístico. Segundo a ação, divulgada pelo site TMZ, a região tinha intenso tráfego de embarcações e não contava com barcos de segurança, áreas protegidas ou sinalização adequada.
O ex-participante afirma que um desconhecido a bordo de uma embarcação aplicou um torniquete e evitou que ele morresse. Depois, foi levado a Miami, nos Estados Unidos, onde permaneceu internado por 61 dias e passou por diversas cirurgias.
A produtora Acun Medya, por sua vez, afirma que prestou assistência imediata e sustenta que o acidente ocorreu enquanto Floros praticava pesca submarina fora do contexto competitivo do programa. As autoridades locais investigam o caso.
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