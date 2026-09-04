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Cultura

Ex-participante de reality processa produção após perder perna em gravação

Jovem pede indenização de 500 milhões de reais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h41 | Atualizado em 4 set 2026, 11h51
Jovem deitado em cama hospitalar, sorrindo e acenando com a mão direita, que tem pulseiras de identificação e acesso venoso. Ele veste um avental hospitalar verde claro e está coberto por um lençol branco. Ao fundo, cortinas e equipamentos médicos.
Stavros Floros, participante que perdeu a perna no Survivor Grécia (Instagram/Reprodução)
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Participante da 13ª temporada do Survivor Grécia, Stavros Floros entrou na Justiça contra os responsáveis pelo reality após perder a perna esquerda em um acidente ocorrido durante as gravações. O jovem pede 100 milhões de dólares, cerca de 510 milhões de reais, em indenização.

O acidente aconteceu em 11 de maio, na República Dominicana. Floros pescava com arpão no mar quando foi atingido pela hélice de um barco turístico. Segundo a ação, divulgada pelo site TMZ, a região tinha intenso tráfego de embarcações e não contava com barcos de segurança, áreas protegidas ou sinalização adequada.

O ex-participante afirma que um desconhecido a bordo de uma embarcação aplicou um torniquete e evitou que ele morresse. Depois, foi levado a Miami, nos Estados Unidos, onde permaneceu internado por 61 dias e passou por diversas cirurgias.

A produtora Acun Medya, por sua vez, afirma que prestou assistência imediata e sustenta que o acidente ocorreu enquanto Floros praticava pesca submarina fora do contexto competitivo do programa. As autoridades locais investigam o caso.

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