Ex-MasterChef reaparece vendendo doces em sinal de trânsito

Conhecido por sua participação no MasterChef Brasil, Estefano Zaquini voltou a chamar atenção ao ser visto vendendo doces em um sinal de trânsito em Santo André (SP). Após as imagens circularem nas redes sociais, o cozinheiro se manifestou, afirmando que está trabalhando em “serviço informal” e bufês, mais de uma década depois de participar do reality culinário.

“Nós temos alguns compromissos a serem honrados, então, foi uma maneira que nós vimos de, quando estávamos parados em casa, fazermos algo a mais e conseguir recursos a mais”, explicou Estefano ao programa A Tarde é Sua.

O ex-participante do reality ressaltou que não é a primeira vez que trabalha com vendas. “Minha vó fazia salgados e eu, com uma caixa de isopor, saída e vendia de porta em porta”, acrescentou.

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Esta é a segunda vez que o nome de Zaquini volta a circular neste ano. Em abril, ele foi alvo de críticas após clientes relatarem problemas com encomendas na Páscoa. O caso também envolveu acusações de dívidas de ex-colegas do reality.

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