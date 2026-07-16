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Cultura

Ex-MasterChef reaparece vendendo doces em sinal de trânsito

Estefano Zaquini foi visto em Santo André

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 11h27 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h19
Colagem de duas imagens: à esquerda, um homem negro de camisa listrada azul e amarela, avental branco com o nome Stefano e o logo do MasterChef, olhando para baixo em uma cozinha. À direita, o mesmo homem, de camiseta escura e calça jeans, agachado ao lado de um carro branco, aparentemente limpando ou mexendo na maçaneta da porta traseira. O texto SANTOANDREDEPRES e parte de uma placa de carro são visíveis na imagem da direita
Estefano Zaquini, ex-MasterChef (Redes sociais/Reprodução)
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Conhecido por sua participação no MasterChef Brasil, Estefano Zaquini voltou a chamar atenção ao ser visto vendendo doces em um sinal de trânsito em Santo André (SP). Após as imagens circularem nas redes sociais, o cozinheiro se manifestou, afirmando que está trabalhando em “serviço informal” e bufês, mais de uma década depois de participar do reality culinário.

“Nós temos alguns compromissos a serem honrados, então, foi uma maneira que nós vimos de, quando estávamos parados em casa, fazermos algo a mais e conseguir recursos a mais”, explicou Estefano ao programa A Tarde é Sua.

O ex-participante do reality ressaltou que não é a primeira vez que trabalha com vendas. “Minha vó fazia salgados e eu, com uma caixa de isopor, saída e vendia de porta em porta”, acrescentou.

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Esta é a segunda vez que o nome de Zaquini volta a circular neste ano. Em abril, ele foi alvo de críticas após clientes relatarem problemas com encomendas na Páscoa. O caso também envolveu acusações de dívidas de ex-colegas do reality.

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