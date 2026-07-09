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Cultura

Everaldo Marques passa sufoco com calor em transmissão da Copa e reclama da Fifa

Narrador da Globo reclamou da organização da Fifa em relação à escolha do estádio do confronto França x Marrocos

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 18h18 | Atualizado em 9 jul 2026, 18h35
Três comentaristas esportivos, dois homens e uma mulher, usam fones de ouvido e camisas azuis com logotipos da Globo, transmitindo ao vivo de um estádio de futebol lotado. O homem central gesticula enquanto fala, com um telão exibindo imagens de jogo e bandeiras da França ao fundo
Ana Thaís Matos, Everaldo Marques e Maestro Júnior no jogo França x Marrocos  (Reprodução/TV Globo)
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Principal narrador da Globo na Copa do Mundo 2026, Everaldo Marques reclamou do sufoco com calor no Estádio de Boston, em Massachussets, nesta quinta-feira, 9, antes de narrar o confronto França x Marrocos pelas quartas de final do torneio, e também criticou a organização da Fifa por ser menos exigente com as instalações americanas em comparação com outros países — a Copa acontece no Canadá, Estados Unidos e México nesta edição.

“São 32 graus de temperatura em Boston neste momento. Eu queria só fazer um registro nessa abertura. Tá um calor daqueles. Não sei se eu vou suar tanto como em Miami, porque aqui é menos úmido, mas, assim, quando a Copa do Mundo é na África do Sul, é no Brasil, eles fazem uma série de exigências para que tudo tenha as melhores condições e tal. Beleza. Mas devia valer para cá também”, disse Marques, ao lado de seus comentaristas Ana Thaís Matos e Maestro Júnior.

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“Esse estádio não tem cobertura, então, se chover daqui a pouco a gente vai tomar chuva na posição da transmissão, enquanto todos os outros estádios têm a cobertura nas posições de transmissão, nós estamos aqui ao relento, 32 graus de temperatura, estamos todos fritando aqui, nós e todos os companheiros de todas as televisões do mundo. Só que, quando a Copa é na África do Sul, quando a Copa é no Brasil existe uma série de exigências que não se repetem agora em 2026.”, concluiu o narrador.

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No SBT, Galvão Bueno também criticou a estrutura do local. “Estamos aqui ao vivo de um estádio muito famoso de futebol americano, uma coisa tradicionalíssima, o estádio do New England Patriots, o time onde jogava o Tom Brady, ex-marido da Gisele Bündchen. Já estive aqui algumas vezes, mas confesso a vocês que era de noite, então era muito agradável. Acima dos 30° C, e é um estádio antigo, não tem cobertura para ninguém. Todas as televisões do mundo estão embaixo de sol”, denunciou ele. “E eu não queria estar fazendo esse jogo, não. Eu queria estar daqui a dois dias em Miami, transmitindo o jogo do Brasil com a Inglaterra. Mas não deu, fazer o quê?”, completou Galvão, em referência à derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas.

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