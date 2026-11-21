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Estêvão Ciavatta narra a história do grave acidente de cavalo em 2008 que quase o deixou tetraplégico. Com o apoio da esposa Regina Casé, muita fisioterapia e a filosofia de viver “no passo da cobra”, ele superou o prognóstico médico, recuperando-se quase totalmente. Sua jornada de superação é contada em livro e documentário.

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Sempre gostei de andar a cavalo, especialmente com Popó, meu fiel companheiro desde 1999. Até que, em 2008, durante um passeio, ele deu um coice inesperado e me arremessou ao chão. A queda provocou uma grave lesão no pescoço e me colocou diante da possibilidade de ficar tetraplégico para sempre. Mesmo ferido, tive a lucidez de impedir que alguém mexesse no meu corpo antes da chegada do resgate. Essa decisão, somada à cirurgia realizada por Paulo Niemeyer, foi fundamental para evitar consequências ainda mais graves. Ouvi dos médicos que talvez nunca mais voltasse a andar. Enfrentei momentos de angústia e depressão, mas, com muita paciência e o apoio de uma rede de pessoas liderada por minha esposa, Regina Casé, consegui contrariar o prognóstico. Hoje, estou quase 100% recuperado. Foi essa jornada que decidi contar no livro autobiográfico No Passo da Cobra (Record) e no documentário de mesmo nome, que estreia em 27 de novembro na plataforma de streaming da produtora Aquarius.

Minha relação com a arte começou ainda na infância, quando folheava a coleção Gênios da Pintura, que meus pais, uma educadora e um engenheiro, mantinham em casa. Admirava as obras de Rembrandt e Picasso e imaginava que também poderia me tornar artista. Tentei cursar engenharia florestal em Viçosa, em Minas, mas logo percebi que meu caminho era outro. Voltei ao Rio de Janeiro, onde nasci e cresci, comprei uma boa câmera fotográfica e entrei na faculdade de cinema. O fascínio inicial pelos filmes me levou, aos poucos, à direção e ao roteiro, sempre alimentado pela paixão pelo samba. Ao mesmo tempo, cultivava uma ligação profunda com o mundo rural. Montava desde os 7 e, sobre um cavalo, experimentava uma sensação incomparável de liberdade. Foi justamente essa confiança que culminou no acidente.

Os meses seguintes à queda foram uma montanha-russa emocional. Passei quase um mês internado e cerca de um ano em uma cadeira de rodas. Nos primeiros dias de hospital, praticamente sem conseguir me mexer, encontrei refúgio na música. Ouvia muito Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho e inventava paródias sobre minha própria condição clínica para não perder o bom humor. Também fazia exercícios de visualização mental, imaginando minha medula se regenerando. Foi nesse período que compreendi que a alegria é irmã do movimento: nos dias em que me entregava à raiva ou à tristeza, sentia meu corpo travar ainda mais.

A recuperação exigiu muita fisioterapia, persistência e, sobretudo, o amparo de quem estava ao meu redor. Regina, com quem sou casado há 27 anos, foi meu alicerce. Assumiu o papel de “dona do paciente”, participou firmemente das decisões médicas e permaneceu ao meu lado quando tudo parecia desmoronar. Enquanto eu usava a cadeira de rodas, chegávamos a sair de casa apenas de madrugada para evitar os olhares de pena na rua. Pouco tempo depois, tivemos nosso filho, e a paternidade se tornou meu maior combustível. Eu precisava me recuperar não apenas por mim, mas também para cuidar dele. Cada pequeno avanço passou a ter um significado imenso. Voltar a caminhar dentro de casa, apoiando-me nas paredes, ou conseguir segurar um copo com as duas mãos eram conquistas extraordinárias. Hoje, aos 58 anos, não apenas voltei a andar como consigo até fazer trilhas — só não voltei a cavalgar. Mais do que contar uma história de superação, quero compartilhar a filosofia que aprendi em minhas andanças pelas florestas: viver “no passo da cobra”. Isso significa aprender a ouvir e a respeitar o tempo das coisas. A plenitude está nas coisas mais simples, na experiência cotidiana de estar presente. E o mais importante é que eu nunca desisti de viver.

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Estêvão Ciavatta em depoimento a Kelly Miyashiro

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022