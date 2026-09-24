Erick Jacquin é internado e passa por procedimento no coração

Erick Jacquin, 61, jurado do MasterChef Brasil, da Band, foi submetido a uma angioplastia após passar mal durante uma gravação do programa. O chef foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde os médicos identificaram a necessidade da colocação de três stents.

Após a repercussão do caso, Jacquin publicou um vídeo nas redes sociais para tranquilizar os seguidores e contou detalhes do atendimento. “Bom, gente, tudo bem? Saiu uma notícia de que passei mal na gravação do MasterChef segunda-feira. É verdade! O doutor da Band, Dr. Leandro, me examinou e disse: ‘Vamos no hospital’. Fui lá. Agora estou aqui sob a direção da cardiologista, uma mulher maravilhosa, Sofia. Fiz o cateter, botei três stents. A equipe da doutora foi maravilhosa, me senti muito bem. Obrigado por todas as mensagens, obrigado por me ligar, obrigado por esse apoio, apoio da Band, apoio de todos os meus amigos, todos os meus seguidores, minha família. Beijo grande. Amanhã saio do hospital e trabalho de novo”, afirmou.

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