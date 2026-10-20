Eric Dane expõe uso de ‘todas as drogas possíveis’ em biografia póstuma

O ator Eric Dane disse ter feito uso de “todas as drogas possíveis” e ter se internado 5 vezes em clínicas de reabilitação durante seu tempo na série de TV Grey’s Anatomy. Falecido em fevereiro deste ano após ser diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, o artista revelou sua luta contra o vício na biografia póstuma My Book of Days: A Memoir in Moments.

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“Não creio que tenha existido uma droga que eu não tenha experimentado. Chamo esse período de minha fase sombria. Fiz testes para alguns papéis, consegui alguns trabalhos, mas, basicamente, o que eu fazia era usar drogas”, afirma o astro, em um trecho da obra.

Dane, que também é conhecido por seu papel em Euphoria, afirma que utilizava drogas que iam desde maconha até o crack. “Eu ficava chapado, drogado, totalmente alterado; injetava substâncias, fumava crack. Usei todo tipo de droga imaginável”, conta.

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