Elisa Lucinda: ‘É um atraso da humanidade brigar tanto com a maconha’
Aos 68 anos, atriz e poetisa é a convidada do programa semanal da coluna GENTE
Ao integrar o elenco da novela Coração Acelerado, na qual interpreta Zuleica (ou Zuzu), uma cantora independente e defensora da liberdade feminina, Elisa Lucinda, 68 anos, segue em alta na TV Globo. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), ela fala sobre o uso da maconha, entre outros temas polêmicos.
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“Não tenho necessidade de fazer uso da maconha, mas acho que a maconha pode abrir os canais sensoriais, isso é muito particular. É um atraso da humanidade brigar tanto com a maconha, coitada. Ela é boa aliada nos processos criativos. É só uma erva usada pelos povos originários”.
Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.