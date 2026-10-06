Eis as primeiras imagens do documentário sobre Maiara e Maraísa

As primeiras imagens do documentário de Maiara e Maraísa foram divulgadas pela Prime Video, produtora da série, nesta terça-feira, 6. Sem data de estreia, o projeto vai mostrar como é a relação entre as irmãs, bastidores da carreira e rotina de shows. João Wainer foi escolhido para ser o diretor da produção, ainda sem nome oficial. A previsão é para 2027.

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