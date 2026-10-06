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Cultura

Eis as primeiras imagens do documentário sobre Maiara e Maraísa

Produção ainda não tem nome e está prevista para 2027

Por Tatiana Moura 6 out 2026, 16h47 | Atualizado em 7 out 2026, 14h12
Juliette Freire e Simone Mendes sentadas em cadeiras de madeira e couro, sorrindo e conversando em um deck de madeira ao ar livre, com uma piscina e uma estrutura de pedra iluminada ao fundo, sob o céu noturno
Maiara e Maraisa  (Prime Video/Divulgação)
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Eis as primeiras imagens do documentário sobre Maiara e Maraísa Priorize VEJA no Google

As primeiras imagens do documentário de Maiara e Maraísa foram divulgadas pela Prime Video, produtora da série, nesta terça-feira, 6. Sem data de estreia, o projeto vai mostrar como é a relação entre as irmãs, bastidores da carreira e rotina de shows. João Wainer foi escolhido para ser o diretor da produção, ainda sem nome oficial. A previsão é para 2027.

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Duas cantoras sertanejas, Maiara e Maraisa, sorrindo e cantando em um palco com iluminação âmbar. Maiara, à esquerda, usa chapéu de cowboy preto, top e jaqueta de couro com franjas. Maraisa, à direita, veste top e calça de couro com cadarços e cinto cravejado. Ambas seguram microfones.
Maiara e Maraisa em show (Prime Video/Divulgação)
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Duas cantoras sertanejas, usando chapéus de cowboy, cantam em um palco iluminado. A da esquerda veste um terno verde-escuro e a da direita, uma jaqueta marrom com franjas e calça jeans clara. Ambas seguram microfones e sorriem, com fumaça e luzes de palco ao fundo
Maiara e Maraisa em apresentação (Prime Video/Divulgação)
Duas mulheres sorridentes se olham, a da esquerda com vestido listrado colorido e a da direita com vestido creme e espartilho marrom, em ambiente externo noturno com luzes ao fundo
Maiara e Maraisa no Mato Grosso, terra natal da dupla (Prime Video/Divulgação)
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Gente
sertanejo
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