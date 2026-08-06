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Cultura

Edwin Luisi: ‘O mal de ter mais idade é a rapidez da ampulheta’

Aos 79 anos, ator é o convidado do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h00
O ator Edwin Luisi, o Felipe da versão original de O Astro
O ator Edwin Luisi -  (Divulgação/VEJA)
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Edwin Luisi: ‘O mal de ter mais idade é a rapidez da ampulheta’ Priorizar nos meus resultados Google

Aos 79 anos, Edwin Luisi, retorna aos palcos para contar – tal como há quase duas décadas – a história da travesti alemã Charlotte von Mahlsdorf (1928-2002), que durante e após o nazismo sobreviveu à perseguição, ao preconceito e à violência. A peça Eu sou minha própria mulher, que na primeira montagem rendeu a Edwin os prêmios Shell e APTR, discute LGBTfobia e totalitarismo. Convidado do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku) ele fala sobre a passagem do tempo, entre outros temas.

“A coisa maior, que a gente omite (sobre o lado negativo da velhice), é a morte. A gente omite, a gente finge que esquece que a morte existe. A gente tem um mecanismo de defesa cerebral de fingir que ela não existe. Agora, não há dúvida, há um fantasma que está muito mais próximo de mim do que de você pelo caminhar das leis da natureza. Ah, mas ainda espero enterrar muita gente. Quero ainda viver bastante, mas é um fantasma. O mal de ter mais idade é a rapidez da ampulheta. A ampulheta, não dá para você revertê-la. O tempo é uma coisa inexorável. Cada vez que acordo, falo: ‘Que bom, mais um dia’. Faça tudo para que esse dia seja proveitoso. Apesar de tudo, amo viver”. (…) Sabe o que é triste? É saber que melhorei tanto ao longo da minha vida. O longevo, como eu, tem oportunidade de melhorar e aparar as arestas. Quem morre cedo não tem tempo, eu tive tempo. Me tornei uma pessoa melhor, e agora que estou melhorando, tenho que partir. Isso é a parte dura. E a parte boa disso tudo? Não tem nenhuma (risos)”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimentos: Hotel Nacional e Elev Comunicação / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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