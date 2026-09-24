Dupla de Rick, Renner lamenta morte: ‘O show não pode parar’

O cantor Renner se manifestou nesta quinta-feira, 24, sobre a morte de Rick Sollo, seu parceiro na dupla Rick & Renner. “O show não pode parar. A gente vai continuar cantando”, disse em um vídeo publicado no Instagram. “Estou bem, estou forte no Senhor Jesus.”

A mensagem de Renner chega poucas horas após o enterro de Rick, em Sorocaba no interior de São Paulo. “Foram quarenta anos de convivência, de muito suor, muita luta”, relembrou o cantor. “Deus está dando a força. Aos poucos, a gente vai levantar. A saudade vai ficar.”

Ele aproveitou para enviar uma mensagem aos fãs: “Passando para agradecer aos milhões de mensagens carinhosas para mim e para todas as famílias que estavam envolvidas neste dia”.

Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que estava, na serra catarinense. A aeronave desapareceu na segunda-feira, 21, e foi localizada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina na terça-feira, 22, com cinco corpos. O empresário Bruno Avelar também estava a bordo.

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Rick e Renner se conheceram em Brasília e formaram a dupla em 1986. O primeiro disco oficial, autointitulado, saiu em 1992, e a projeção nacional veio em 1998, com Ela é Demais, maior sucesso da carreira.

A parceria teve rompimentos em 2011 e 2015. Nos intervalos, Rick seguiu carreira solo e chegou a formar um projeto com Giovani, da dupla Gian & Giovani. A dupla voltou a se reunir em 2018, com a turnê Seguir em Frente, e seguia na ativa.

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