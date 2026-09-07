Dua Lipa, Chappell Roan e mais: os jovens que Elton John apadrinhou

Elton John jamais deixou de lado a nova geração da música. Não só referência àqueles que cresceram ouvindo seus sucessos, o ícone inglês busca firmar amizade com expoentes de gêneros diversos e colaborar com eles quando possível. Confira cinco dos seus pupilos famosos:

Dua Lipa

Essencial ao sucesso de Elton John no pós-pandemia, Dua Lipa canta com ele o hit radiofônico Cold Heart, que une as letras de Rocketman e Sacrifice sobre uma batida eletrônica moderna. Em 2022, ambos estamparam a capa da Variety e Elton confessou: “Sou incrivelmente sortudo de tê-la em minha vida. A amizade e o talento de Dua me trazem muita coisa”.

Chappell Roan

Das popstars da nova geração, nenhuma emula o estilo extravagante de Elton com tanto primor quanto Chappell Roan. Assim como ele, a cantora de 28 anos é fascinada pelo imaginário da música country e do centro-oeste americano — de onde surgiram grandes referências de Elton para os discos Honky Chateau e Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player. O cantor a descobriu em 2023, antes que ela estourasse mundialmente, e rapidamente se afeiçoou pela ruiva. Ambos subiram juntos ao palco de uma festa beneficente em 2025 e cantaram o hit Pink Poney Club. À imprensa, Chappell revelou o melhor conselho que já recebeu do mentor: “As músicas vão vir. Ele pensava que não teria ideias para as composições, mas basta se abrir a elas”.

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Turnstile

Apesar de ser um ícone do rock, Elton John pouco adentrou as vertentes mais agressivas do gênero ao longo de sua trajetória. Mesmo assim, ele é um enorme fã da banda Turnstile, conhecida por levar seus fãs à loucura em rodas punk das mais intensas. Em 2025, ele revelou a admiração ao vocalista Brendan Yates, 36, e afirmou que Seein Stars era uma de suas 20 músicas favoritas daquela safra. Meses depois, ambos lançaram uma regravação da faixa em parceria.

The Linda Lindas

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Quando entrevistou as quatro integrantes adolescentes da banda para o Rocket Hour, Elton John não pôde deixar de notar: “Sou 64 anos mais velho do que a baterista do Linda Lindas”. A grande divisa geracional, contudo, não impediu que o músico se identificasse com o som produzido pelas jovens — que têm entre 16 e 21 anos, mesma faixa etária na qual ele estava quando começou a tocar em bares. Nativas de Los Angeles, as irmãs Lucia e Mila de La Garza e as amigas Eloisa Wong e Bela Salazar cantam letras rebeldes sobre saúde mental, justiça social e amadurecimento

Brandi Carlile

Após nove álbuns de estúdio, a cantora folk de 45 anos está longe de ser uma novata, mas não goza da mesma ubiquidade que Elton John. O veterano, encantado com seu trabalho e com a afinidade compartilhada, decidiu gravar um disco inteiro ao seu lado: o excelente Who Believes in Angels?, lançado em abril de 2025. Para além do interesse genuíno na parceria, Elton confessou que o processo teve como grande motivação a vontade de apresentar Brandi para o público estrangeiro: “Ela é conhecida nos Estados Unidos, mas ainda tem um longo caminho internacionalmente”, disse ele à Billboard americana, “quero que esse disco abra as portas pelas quais ela merece passar e que ela se torne a artista global que tem o calibre para ser”.