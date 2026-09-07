Dua Lipa, Chappell Roan e mais: os jovens que Elton John apadrinhou
Antenado, o ícone inglês apresenta o podcast 'Rocket Hour' e está sempre em contato com a nova geração da música
Elton John jamais deixou de lado a nova geração da música. Não só referência àqueles que cresceram ouvindo seus sucessos, o ícone inglês busca firmar amizade com expoentes de gêneros diversos e colaborar com eles quando possível. Confira cinco dos seus pupilos famosos:
Dua Lipa
Essencial ao sucesso de Elton John no pós-pandemia, Dua Lipa canta com ele o hit radiofônico Cold Heart, que une as letras de Rocketman e Sacrifice sobre uma batida eletrônica moderna. Em 2022, ambos estamparam a capa da Variety e Elton confessou: “Sou incrivelmente sortudo de tê-la em minha vida. A amizade e o talento de Dua me trazem muita coisa”.
Chappell Roan
Das popstars da nova geração, nenhuma emula o estilo extravagante de Elton com tanto primor quanto Chappell Roan. Assim como ele, a cantora de 28 anos é fascinada pelo imaginário da música country e do centro-oeste americano — de onde surgiram grandes referências de Elton para os discos Honky Chateau e Don’t Shoot Me I’m Only the Piano Player. O cantor a descobriu em 2023, antes que ela estourasse mundialmente, e rapidamente se afeiçoou pela ruiva. Ambos subiram juntos ao palco de uma festa beneficente em 2025 e cantaram o hit Pink Poney Club. À imprensa, Chappell revelou o melhor conselho que já recebeu do mentor: “As músicas vão vir. Ele pensava que não teria ideias para as composições, mas basta se abrir a elas”.
Turnstile
Apesar de ser um ícone do rock, Elton John pouco adentrou as vertentes mais agressivas do gênero ao longo de sua trajetória. Mesmo assim, ele é um enorme fã da banda Turnstile, conhecida por levar seus fãs à loucura em rodas punk das mais intensas. Em 2025, ele revelou a admiração ao vocalista Brendan Yates, 36, e afirmou que Seein Stars era uma de suas 20 músicas favoritas daquela safra. Meses depois, ambos lançaram uma regravação da faixa em parceria.
The Linda Lindas
Quando entrevistou as quatro integrantes adolescentes da banda para o Rocket Hour, Elton John não pôde deixar de notar: “Sou 64 anos mais velho do que a baterista do Linda Lindas”. A grande divisa geracional, contudo, não impediu que o músico se identificasse com o som produzido pelas jovens — que têm entre 16 e 21 anos, mesma faixa etária na qual ele estava quando começou a tocar em bares. Nativas de Los Angeles, as irmãs Lucia e Mila de La Garza e as amigas Eloisa Wong e Bela Salazar cantam letras rebeldes sobre saúde mental, justiça social e amadurecimento
Brandi Carlile
Após nove álbuns de estúdio, a cantora folk de 45 anos está longe de ser uma novata, mas não goza da mesma ubiquidade que Elton John. O veterano, encantado com seu trabalho e com a afinidade compartilhada, decidiu gravar um disco inteiro ao seu lado: o excelente Who Believes in Angels?, lançado em abril de 2025. Para além do interesse genuíno na parceria, Elton confessou que o processo teve como grande motivação a vontade de apresentar Brandi para o público estrangeiro: “Ela é conhecida nos Estados Unidos, mas ainda tem um longo caminho internacionalmente”, disse ele à Billboard americana, “quero que esse disco abra as portas pelas quais ela merece passar e que ela se torne a artista global que tem o calibre para ser”.