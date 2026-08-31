“Drones contra feminicídio” e mais: as propostas inusitadas de Augusto Cury que viraram memes

Durante sua participação no Jornal Nacional, no sábado, 29, o candidato à presidência Augusto Cury (Avante) apresentou uma série de propostas para sua candidatura que viraram memes e geraram diversos comentários nas redes sociais. Entre as ideias defendidas pelo candidato à presidência estão o treinamento de funcionários de embaixadas brasileiras para atuarem como influenciadores digitais, o uso de drones em ocorrências de violência contra mulheres e a criação de um Ministério da Inteligência Artificial e Robótica.

A repercussão ganhou força principalmente após Cury defender, durante a entrevista na Globo, que influenciadores digitais poderiam ajudar a melhorar a imagem do Brasil no exterior. Questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre o papel do Itamaraty e a formação dos diplomatas no Instituto Rio Branco, o candidato afirmou que a estrutura diplomática brasileira seria eficiente em questões de pacificação, mas precisaria também aprender a “vender o Brasil lá fora”.

A declaração rapidamente passou a ser comentada pelos usuários das redes, que começaram a sugerir, em tom de brincadeira, quais personalidades poderiam assumir funções diplomáticas caso a ideia fosse colocada em prática. Um dos memes que circularam após a entrevista traz a ex-BBB Bia do Brás em um vídeo acompanhado da legenda “Os influenciadores vendendo o Brasil internacionalmente”, ironizando a proposta de Cury.

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Cury disse que sua proposta seria “repaginar” as embaixadas sem aumentar os custos e capacitar embaixadores e outros funcionários para atuar nas redes sociais. “Deveríamos treinar embaixadores e colaboradores para serem influenciadores para vender o Brasil melhor lá fora”, afirmou. Outro meme que circulou nas redes mostra um menino fazendo uma dancinha típica do TikTok, em uma brincadeira com a proposta do candidato.

O Augusto Cury quer que os Influenciadores Brasileiros representem a Embaixada Brasileira nos outros países. Os influenciadores Brasileiros:#JornalNacional pic.twitter.com/yOGw9kUgem — izah (@tuittaizah) August 30, 2026

A ideia dos influenciadores não foi a única proposta apresentada por Cury durante a entrevista que chamou atenção. Ao falar sobre segurança pública, o candidato defendeu o uso de drones acionados pelas delegacias em casos de violência contra mulheres. Segundo ele, os equipamentos poderiam chegar ao local antes dos policiais e emitir uma sirene de alerta com o objetivo de impedir agressões.

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“[O drone] se aciona na delegacia, ele sai da delegacia antes do policial e ele faz uma sirene de alerta. E isso pode evitar que o predador, que age rapidamente, possa matá-la ou agredi-la”, afirmou.

A proposta dos drones também não demorou a entrar na mira dos internautas. Pouco depois da entrevista, vídeos e montagens passaram a circular nas redes em tom de deboche, questionando a efetividade e a aplicação prática da medida. Nas publicações, a proposta foi retratada de forma exagerada e associada a vídeos de drones perdendo o controle ou apresentando falhas, em uma tentativa dos usuários de colocar em dúvida, por meio do humor, como a estratégia funcionaria efetivamente.

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imagens inéditas do drone pm do augusto cury pic.twitter.com/OldXmQwMMj — michelonismo (@michelonismo) August 30, 2026

Cury também mencionou a criação de um aplicativo que permitiria às mulheres acionar diretamente as delegacias em situações de emergência. Ao ser questionado sobre a falta de infraestrutura de internet em parte do país, reconheceu que a ferramenta não poderia funcionar em todas as cidades.

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A proposta também virou alvo de memes nas redes sociais. Em uma das publicações, os internautas contrapõem o uso de drones e de um aplicativo a medidas de prevenção ao machismo. A brincadeira é acompanhada por uma reação de Susana Vieira, surpresa e rindo, que reforça o tom de ironia diante da ideia apresentada pelo candidato.

augusto cury uma proposta pra acabar o feminicídio ( ) educar sobre o machismo

(x) usar drones e criar um aplicativo pic.twitter.com/Fjqcj65c91 — tho.mas (@thmms7) August 30, 2026

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Na área de tecnologia, Cury defendeu a criação de uma secretaria executiva ou de um Ministério da Inteligência Artificial e Robótica. A proposta chama atenção porque, ao mesmo tempo, o candidato afirmou que pretende reduzir entre oito e dez ministérios, embora não tenha detalhado quais pastas seriam extintas.

A insistência no tema da tecnologia também foi incorporada às brincadeiras nas redes sociais. Um dos memes utiliza uma cena do filme Robôs para imaginar, de forma exagerada, um eventual governo de Cury. No vídeo, um cenário dominado por máquinas e robôs ironiza a frequência com que o candidato mencionou inteligência artificial e drones durante a sabatina.

Passando mal q o Augusto Cury só fala em IA e drones, que planeta esse homem vive kkkkkkk Na cabeça dele no mandato dele o Brasil já vai ser assim:#Eleições #JornalNacional pic.twitter.com/zJA2uRuIP8 — FilipeTV (@_filipetv_) August 30, 2026

Segundo o candidato, a criação de uma estrutura dedicada à inteligência artificial seria necessária para preparar o país para os impactos da tecnologia no mercado de trabalho. Cury chegou a afirmar que, sem uma secretaria executiva ou um Ministério da Inteligência Artificial e Robótica, o Brasil poderia ser “atropelado” pelo avanço tecnológico e enfrentar dezenas de milhões de desempregados.

A declaração também alimentou as brincadeiras nas redes. Em outro meme, um vídeo da novela Aventuras de Poliana, do SBT, mostra crianças imitando robôs em uma brincadeira com o foco do candidato em inteligência artificial e tecnologia.

as escolas no governo do augusto cury pic.twitter.com/dM1pXr2swE — sophia ❄️ (@snowflakestormy) August 30, 2026

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