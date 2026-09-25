Drauzio Varella se candidata a imortal da ABL
Médico e autor busca suceder o jornalista Zuenir Ventura
Com 20 livros publicados, o médico e escritor Drauzio Varella, 83 anos, irá se candidatar a imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O autor de Estação Carandiru (1999), busca ocupar a cadeira 32, que ficará vaga com a morte do jornalista Zuenir Ventura, na última terça-feira, 22, aos 95 anos.
“Faz uns cinco anos, mais ou menos, que um grupo grande da ABL vem sugerindo o nome do meu pai, conversando com ele para que ele se candidatasse quando surgisse uma vaga. Ele veio considerando isso e resolveu agora, com a morte do Zuenir, se candidatar”, explicou Mariana Varella, filha de Drauzio, à CNN Brasil.
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