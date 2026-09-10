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Cultura

Documentário retrata a trégua que salvou o Oasis

'Don't Look Back in Anger' mostra como os irmãos Gallagher driblaram a própria fama de brigões para reviver a banda

Por Lucas Almeida 10 set 2026, 16h52 | Atualizado em 10 set 2026, 16h53
Dois homens em preto, um de óculos escuros e capuz, cochicha no ouvido do outro, que ri com a cabeça inclinada. Fundo escuro com pessoas desfocadas.
Cena do documentário 'Oasis: Don't Look Back in Anger' (2026) (Simon Emmett/Divulgação)
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Em 4 de julho do ano passado, a cidade de Cardiff, no País de Gales, foi palco do retorno do Oasis. Depois de dezesseis anos afastados, os irmãos Gallagher se juntaram para uma turnê que reuniria dois milhões de pessoas ao redor do mundo.

Os fãs da banda, que fez sucesso estrondoso entre os anos 1990 e 2000, encontram ainda mais emoção nos bastidores sobre esse retorno. O documentário Oasis: Don’t Look Back In Anger, estreia nesta quinta-feira, 10, nos cinemas.

O longa mostra Noel perambulando sozinho em uma sala vazia. O restante da banda não sabia onde estava Liam. Entre o medo de que tudo ruísse antes mesmo de começar, o caçula aparece, joga no chão a bolsa da Adidas que carregava e anuncia, ignorando a tensão ao redor: “Então, estamos prontos?”

Quem dirige o filme é outra dupla: Will Lovelace e Dylan Southern ganharam reconhecimento com No Distance Left to Run (2010), sobre o reencontro do Blur — banda que, curiosamente, viveu anos de rixa com o Oasis. Desde então, assinaram Shut Up and Play the Hits (2012), do LCD Soundsystem, e Buried Alive (2013), especial de comédia de Aziz Ansari. Mas, acima de tudo, são fãs do Oasis: semanas antes de serem procurados para o projeto, tentavam comprar ingressos para o show de abertura da turnê nas longas filas online.

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Os diretores se uniram a Steven Knight, criador de Peaky Blinders. Longe da violência da série sobre a gangue inglesa de 1919, Don’t Look Back In Anger mantém uma tensão parecida, alimentada pela fama de brigões dos irmãos: em 2009, Liam destruiu a Gibson ES-355 vermelha de Noel nos bastidores de um show, o que levou à separação da banda.

As filmagens acompanham os ensaios da turnê, mas não a pedido dos Gallagher — os diretores precisaram instalar câmeras escondidas nos estúdios para captar as imagens. Ao todo, registraram treze dos 41 shows da turnê. O momento mais marcante acontece em São Paulo, cidade que encerrou a série de apresentações, com cenas de Live Forever.

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Entre tantas imagens de fãs eufóricos, o documentário mostra que é cantando juntos que os irmãos voltam a se entender. No fim, só a música do Oasis foi capaz de salvar o próprio Oasis.

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