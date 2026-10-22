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Cultura

Documentário autorizado do Fleetwood Mac ganha data de estreia

Dirigido por Frank Marshall, filme chega ao Apple TV em 29 de janeiro, em comemoração aos 50 anos de 'Rumours'

Por Lucas Almeida 22 out 2026, 11h04 | Atualizado em 22 out 2026, 11h04
Cinco membros da banda Fleetwood Mac posam para foto, com dois homens e uma mulher à esquerda, e uma mulher e um homem à direita, todos com roupas casuais dos anos 70, em fundo cinza.
Fleetwood Mac (Apple TV/Divulgação)
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O primeiro documentário autorizado do Fleetwood Mac já tem nome e data. A Apple anunciou nesta quinta-feira, 22, que Fleetwood Mac: The Chain estreia no Apple TV em 29 de janeiro de 2027. O filme é dirigido por Frank Marshall, responsável pelo filme The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020).

O projeto havia sido anunciado em novembro de 2024, ainda sem título. O nome vem de The Chain, a única faixa de Rumours creditada aos cinco integrantes da formação clássica. O disco, um dos mais vendidos da história, completa cinquenta anos em fevereiro.

O documentário reconstrói a trajetória da banda a partir de 1974, quando Lindsey Buckingham e Stevie Nicks se juntaram a Mick Fleetwood, John McVie e Christine McVie. A narrativa reúne imagens inéditas, entrevistas novas e, no caso de Christine, morta em 2022, depoimentos de arquivo.

No anúncio de 2024, Marshall resumiu o que o atraiu ao projeto sobre a banda, que vendeu mais de 220 milhões de discos. “Sou fascinado por como essa história incrível de enorme conquista musical aconteceu. O Fleetwood Mac de alguma forma conseguiu transformar em tempo real suas vidas pessoais, muitas vezes caóticas e quase operísticas, na própria história, que depois virou lenda. Este será um filme sobre a música e as pessoas que a criaram.”

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O filme é produzido pela Kennedy/Marshall Company e pela White Horse Pictures, a mesma de The Beatles: Eight Days a Week.

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