Documentário autorizado do Fleetwood Mac ganha data de estreia

O primeiro documentário autorizado do Fleetwood Mac já tem nome e data. A Apple anunciou nesta quinta-feira, 22, que Fleetwood Mac: The Chain estreia no Apple TV em 29 de janeiro de 2027. O filme é dirigido por Frank Marshall, responsável pelo filme The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (2020).

O projeto havia sido anunciado em novembro de 2024, ainda sem título. O nome vem de The Chain, a única faixa de Rumours creditada aos cinco integrantes da formação clássica. O disco, um dos mais vendidos da história, completa cinquenta anos em fevereiro.

O documentário reconstrói a trajetória da banda a partir de 1974, quando Lindsey Buckingham e Stevie Nicks se juntaram a Mick Fleetwood, John McVie e Christine McVie. A narrativa reúne imagens inéditas, entrevistas novas e, no caso de Christine, morta em 2022, depoimentos de arquivo.

No anúncio de 2024, Marshall resumiu o que o atraiu ao projeto sobre a banda, que vendeu mais de 220 milhões de discos. “Sou fascinado por como essa história incrível de enorme conquista musical aconteceu. O Fleetwood Mac de alguma forma conseguiu transformar em tempo real suas vidas pessoais, muitas vezes caóticas e quase operísticas, na própria história, que depois virou lenda. Este será um filme sobre a música e as pessoas que a criaram.”

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O filme é produzido pela Kennedy/Marshall Company e pela White Horse Pictures, a mesma de The Beatles: Eight Days a Week.

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