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Cultura

Documentário com Benedict Cumberbatch mostra desmatamento no Brasil

Assista a um trecho exclusivo de 'How to Live on Earth', documentário que traz um 'manual' bem-humorado para reverter a crise climática

Por Lucas Almeida 18 set 2026, 08h00
Benedict Cumberbatch sentado em uma escadaria de pedra, usando um terno bege e camisa escura, olhando para a direita. Ao fundo, um edifício imponente com arquitetura clássica e uma estátua branca no topo da escada
Benedict Cumberbatch no documentário 'How to Live on Earth' (Conor McDonnell/Divulgação)
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Com apresentação de Benedict Cumberbatch, o documentário How to Live on Earth propõe uma virada de chave na forma como encaramos a crise climática: em vez de catástrofe, um caminho possível. É essa a proposta por trás do “manual” bem-humorado que o filme constrói para mostrar como humanidade e natureza podem voltar a trabalhar juntas.

Filmado em onze países, incluindo Bahamas, Brasil, China e Coreia do Sul, o longa reúne cientistas, ativistas, agricultores e economistas que já colocam essa reconstrução em prática. Um dos fios da narrativa acompanha o ex-chef da Casa Branca e ex-assessor de política de nutrição Sam Kass em sua investigação sobre o futuro da produção de alimentos. Em um trecho exclusivo que VEJA antecipa aos leitores, ele visita o Brasil e presencia uma área sendo desmatada.

Já as cenas com Cumberbatch, que dão o tom mais leve ao filme, foram gravadas no Museu de História Natural de Londres. Dirigido por Fredi Devas e produzido pela equipe por trás de Oceano com David Attenborough (2025), How to Live on Earth estreia gratuitamente no YouTube no domingo, 20. Assista ao trecho:

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