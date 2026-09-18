Documentário com Benedict Cumberbatch mostra desmatamento no Brasil

Com apresentação de Benedict Cumberbatch, o documentário How to Live on Earth propõe uma virada de chave na forma como encaramos a crise climática: em vez de catástrofe, um caminho possível. É essa a proposta por trás do “manual” bem-humorado que o filme constrói para mostrar como humanidade e natureza podem voltar a trabalhar juntas.

Filmado em onze países, incluindo Bahamas, Brasil, China e Coreia do Sul, o longa reúne cientistas, ativistas, agricultores e economistas que já colocam essa reconstrução em prática. Um dos fios da narrativa acompanha o ex-chef da Casa Branca e ex-assessor de política de nutrição Sam Kass em sua investigação sobre o futuro da produção de alimentos. Em um trecho exclusivo que VEJA antecipa aos leitores, ele visita o Brasil e presencia uma área sendo desmatada.

Já as cenas com Cumberbatch, que dão o tom mais leve ao filme, foram gravadas no Museu de História Natural de Londres. Dirigido por Fredi Devas e produzido pela equipe por trás de Oceano com David Attenborough (2025), How to Live on Earth estreia gratuitamente no YouTube no domingo, 20. Assista ao trecho: