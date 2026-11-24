Diretor de filme sobre Michael Jackson é acusado de agressão; entenda
Cineasta Antoine Fuqua é alvo de ação na Justiça
Diretor da cinebiografia de Michael Jackson (1958-2009), Antoine Fuqua está sendo processado por um gerente de bar de Los Angeles, nos Estados Unidos, acusado de agressão e danos emocionais. O filho do cineasta, Brando Fuqua, também é réu na ação civil, protocolada na sexta-feira, 20.
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Segundo a denúncia apresentada por William Rosenthal, o episódio aconteceu em 14 de fevereiro. Na ocasião, ele teria impedido a entrada de um grupo de cinco pessoas, incluindo os filhos do diretor, por aparentarem estar embriagados. O funcionário diz que uma das integrantes do grupo cuspiu nele e fez ameaças.
Cerca de uma hora depois, Fuqua teria retornado ao local e confrontado Rosenthal, acusando-o de ter utilizado spray de pimenta contra sua filha. Após o funcionário negar, o cineasta teria sacado uma arma de fogo e atingido o rosto do gerente. Ainda de acordo com o processo obtido pelo tabloide Daily Mail, Fuqua teria proferido insultos racistas e antissemitas, além de ameaçar matá-lo.
A denúncia também aponta o envolvimento de Brando, que teria golpeado o funcionário com uma arma e apontado o objeto em sua direção. O gerente alega ter sofrido traumatismo craniano, fratura no nariz e cortes na pele, além de danos psicológicos. Ele pede uma indenização de 50 mil dólares (cerca de 256 mil reais).
Procurado, um representante de Antoine Fuqua negou as alegações. “Nenhuma das acusações contidas na petição é verdadeira”, declarou ao Daily Mail.
Fuqua ganhou projeção internacional ao dirigir filmes como Dia de Treinamento (2001) e O Protetor (2014). Neste ano, comandou Michael, cinebiografia do Rei do Pop protagonizada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor.