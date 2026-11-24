Diretor da cinebiografia de Michael Jackson (1958-2009), Antoine Fuqua está sendo processado por um gerente de bar de Los Angeles, nos Estados Unidos, acusado de agressão e danos emocionais. O filho do cineasta, Brando Fuqua, também é réu na ação civil, protocolada na sexta-feira, 20.

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Segundo a denúncia apresentada por William Rosenthal, o episódio aconteceu em 14 de fevereiro. Na ocasião, ele teria impedido a entrada de um grupo de cinco pessoas, incluindo os filhos do diretor, por aparentarem estar embriagados. O funcionário diz que uma das integrantes do grupo cuspiu nele e fez ameaças.

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Cerca de uma hora depois, Fuqua teria retornado ao local e confrontado Rosenthal, acusando-o de ter utilizado spray de pimenta contra sua filha. Após o funcionário negar, o cineasta teria sacado uma arma de fogo e atingido o rosto do gerente. Ainda de acordo com o processo obtido pelo tabloide Daily Mail, Fuqua teria proferido insultos racistas e antissemitas, além de ameaçar matá-lo.

A denúncia também aponta o envolvimento de Brando, que teria golpeado o funcionário com uma arma e apontado o objeto em sua direção. O gerente alega ter sofrido traumatismo craniano, fratura no nariz e cortes na pele, além de danos psicológicos. Ele pede uma indenização de 50 mil dólares (cerca de 256 mil reais).

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Procurado, um representante de Antoine Fuqua negou as alegações. “Nenhuma das acusações contidas na petição é verdadeira”, declarou ao Daily Mail.

Fuqua ganhou projeção internacional ao dirigir filmes como Dia de Treinamento (2001) e O Protetor (2014). Neste ano, comandou Michael, cinebiografia do Rei do Pop protagonizada por Jaafar Jackson, sobrinho do cantor.

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