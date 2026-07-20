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Cultura

Deborah Secco é chamada de ‘serpente’ por ex-colega de elenco da Globo

Franciely Freduzeski questionou a atitude da atriz durante uma novela

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h05
A atriz Deborah Secco foi uma das beneficiadas pela decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Reprodução/Instagram)
A atriz Deborah Secco (Reprodução/Instagram)
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Deborah Secco é chamada de ‘serpente’ por ex-colega de elenco da Globo Priorizar nos meus resultados Google

Franciely Freduzeski, que atuou em América, da TV Globo, junto com Deborah Secco, soltou o verbo ao ser questionada sobre as atitudes da colega de profissão.

Perguntada sobre quem ela considera “serpente” no meio artístico,  Franciely afirmou ter presenciado situações “feias” deDeborah, que interpretou Sol na trama de Gloria Perez. “A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos. Também… situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: ‘Nossa’. Tá tudo bem também, cada um com o seu [jeito]”, disse durante participação em um podcast, sem entrar em detalhes nas tais atitudes que a magoaram.

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Franciely, que é lembrada por papéis em Zorra, O Clone e América , participou também da primeira temporada de  A Fazenda, na Record. Seu último trabalho na TV foi na novela Orgulho e Paixão. Ainda em 2012, a atriz começou a produzir conteúdo para podólatras (pessoas com fetiche em pés) e cobrava por fotos em um grupo pago.

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Foi casada duas vezes. Do segundo matrimônio, com o economista Luiz Cláudio Barbosa, teve um filho, Lucas, 24 anos. Ela também teve um relacionamento entre 2017 e 2019 com Neymar Santos, pai do jogador Neymar Jr, mas hoje não mantém contato com ele. Deborah, até o momento, não se manifestou sobre as declarações da ex-colega de elenco.

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