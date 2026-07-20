Deborah Secco é chamada de ‘serpente’ por ex-colega de elenco da Globo

Franciely Freduzeski, que atuou em América, da TV Globo, junto com Deborah Secco, soltou o verbo ao ser questionada sobre as atitudes da colega de profissão.

Perguntada sobre quem ela considera “serpente” no meio artístico, Franciely afirmou ter presenciado situações “feias” deDeborah, que interpretou Sol na trama de Gloria Perez. “A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos. Também… situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: ‘Nossa’. Tá tudo bem também, cada um com o seu [jeito]”, disse durante participação em um podcast, sem entrar em detalhes nas tais atitudes que a magoaram.

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