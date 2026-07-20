Deborah Secco é chamada de ‘serpente’ por ex-colega de elenco da Globo
Franciely Freduzeski questionou a atitude da atriz durante uma novela
Franciely Freduzeski, que atuou em América, da TV Globo, junto com Deborah Secco, soltou o verbo ao ser questionada sobre as atitudes da colega de profissão.
Perguntada sobre quem ela considera “serpente” no meio artístico, Franciely afirmou ter presenciado situações “feias” deDeborah, que interpretou Sol na trama de Gloria Perez. “A gente quase não se encontrava muito. Nossos núcleos eram diferentes, mas temos alguns pontos. Também… situações meio que eu não concordei, não gostei, achei feio. Certas atitudes que você olha e fala: ‘Nossa’. Tá tudo bem também, cada um com o seu [jeito]”, disse durante participação em um podcast, sem entrar em detalhes nas tais atitudes que a magoaram.
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Franciely, que é lembrada por papéis em Zorra, O Clone e América , participou também da primeira temporada de A Fazenda, na Record. Seu último trabalho na TV foi na novela Orgulho e Paixão. Ainda em 2012, a atriz começou a produzir conteúdo para podólatras (pessoas com fetiche em pés) e cobrava por fotos em um grupo pago.
Foi casada duas vezes. Do segundo matrimônio, com o economista Luiz Cláudio Barbosa, teve um filho, Lucas, 24 anos. Ela também teve um relacionamento entre 2017 e 2019 com Neymar Santos, pai do jogador Neymar Jr, mas hoje não mantém contato com ele. Deborah, até o momento, não se manifestou sobre as declarações da ex-colega de elenco.