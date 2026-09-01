De conservadora a ‘desconstruída’: quem é a nova namorada de Barrichello

A influenciadora Cíntia Chagas confirmou o namoro com Rubens Barrichello nesta terça-feira, 1, após os dois levantarem suspeitas de romance nas redes sociais. Recentemente, eles publicaram imagens das mesmas paisagens na Itália, ainda que sem aparecer lado a lado. O novo relacionamento coloca novamente em evidência a professora de português que ficou conhecida nas redes sociais por combinar dicas de língua portuguesa com opiniões conservadoras e que, nos últimos anos, passou por uma mudança pública de discurso.

Formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Cíntia trabalhou como professora de cursinhos pré-vestibulares e chegou a ser dona de um estabelecimento de ensino. Ela começou a produzir conteúdo para a internet em 2015 e hoje reúne mais de 7 milhões de seguidores. Além das aulas de português, ganhou repercussão por vídeos sobre comportamento, relacionamentos e casamento. Entre as declarações que provocaram críticas estava a defesa de que a mulher deveria adotar uma postura de submissão ao marido.

A imagem conservadora começou a sofrer uma transformação mais evidente após o fim do casamento com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), em 2024, três meses depois da cerimônia. Cíntia registrou boletim de ocorrência e acusou o político de violência doméstica. O deputado negou as acusações. Depois do episódio, a influenciadora reviu publicamente declarações antigas e passou a defender a autonomia financeira feminina. A guinada também chegou à literatura: entre seus projetos recentes estão um livro de contos eróticos e uma obra em parceria com Manuela d’Ávila. Neste ano, ela também estreou na Record à frente do quadro Calma, que eu explico, do Domingo Espetacular, no qual recebe famosos para falar de língua portuguesa.

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