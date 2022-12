Datas: Irene Cara, Renato Balestra e Rochelle Costi

Com dois hits que ajudaram a definir a sonoridade de uma época, a cantora e atriz Irene Cara deu voz — e um sentimento de esperança — à crescente comunidade latina dos Estados Unidos. Filha de pai porto-riquenho e mãe cubana, se lançou na atuação, na dança e na música. Em Fama, filme de Alan Parker lançado em 1980, Cara viveu a personagem Coco Hernandez e foi responsável pela canção-título, um sucesso avassalador que até hoje embala programas de TV de calouros ao redor do mundo. Ao lado do visionário produtor Giorgio Moroder, emplacou outra canção no topo das paradas. Flashdance… What a Feeling, com seus sintetizadores que sacudiram as cenas de dança protagonizadas pela atriz Jennifer Beals, venceu o Oscar de melhor canção original e faturou um Grammy, em 1984. Disputas com a gravadora, no entanto, prejudicaram sua carreira musical de forma decisiva. Lançou apenas quatro discos, o último deles em 2011, com a banda Hot Caramel. Após o auge, fez apenas pequenas aparições em filmes e séries e trabalhos menores de dublagem em animações. A causa da inesperada morte, aos 63 anos, no dia 25, não foi divulgada.

Ele vestiu as divas de hollywood

Antes mesmo de fundar sua própria marca de alta-costura, em 1958, o estilista italiano Renato Balestra já havia criado os figurinos de algumas das maiores estrelas do cinema. Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Ava Gardner e Candice Bergen foram as primeiras, mas logo vieram outras. Divas da era de ouro de Hollywood, como Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale e Natalie Wood, usaram as peças de Balestra, conhecido pela mistura de tecidos e transparências e pelo uso de uma vibrante tonalidade de azul. Assinou coleções para diversas grifes e foi pioneiro em apresentar peças masculinas em um desfile feminino, na década de 70. Sua própria marca, renomeada apenas Balestra, acabou sendo relançada no início de 2022 pela neta, Sofia Balestra. A primeira coleção, criada a partir dos mais de 40 000 looks que desenhou, chegou ao mercado em fevereiro. Morreu em Roma, no dia 26, aos 98 anos, de causa não revelada.

Artista de cenários domésticos

Nascida em Caxias do Sul, Rochelle Costi começou a se destacar no cenário artístico nacional nos anos 1990. Participou de mostras internacionais, exposições individuais e conquistou prêmios respeitados, como o Marcantonio Vilaça. Suas obras, que combinavam fotografia, vídeo e instalação, fazem parte dos acervos do Museu de Arte de São Paulo (Masp), da Pinacoteca do Estado de São Paulo e do Instituto Inhotim, em Minas Gerais. Em geral, retratava ambientes domésticos, construídos em maquetes com objetos fora de escala, sempre carregados de memória e nostalgia. Participou duas vezes da Bienal de São Paulo, sendo a última em 2010. Estava expondo seu trabalho no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, de onde saía no sábado 26, quando foi atropelada por uma motocicleta. Levada a um hospital próximo, não resistiu aos ferimentos. Tinha 61 anos.

