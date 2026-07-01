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Cultura

Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer

Astro da saga 'Máquina Mortífera' tem 79 anos e continua na ativa, mas declarou que 'as coisas vão mudar'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 16h53 | Atualizado em 2 jul 2026, 13h34
Homem negro idoso, com barba e bigode grisalhos, sorrindo e olhando para frente. Veste boné escuro com manchas claras, camisa social azul clara listrada e blazer marrom. Ao fundo, uma rua com pessoas borradas e um prédio com pilares verticais
O ator Danny Glover em maio de 2025 (Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images)
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Nesta quarta-feira, 1, o ator Danny Glover revelou ao talk show Today que tem enfrentado o Alzheimer ao longo dos últimos anos. “Eu consigo viver com a doença, de certo modo. Tenho certeza que ela avançará e de que as coisas serão diferentes e vão mudar ainda mais”, declarou ele em conversa com o apresentador Lester Holt.

Aos 79 anos, Glover continua na ativa e recebeu um Oscar honorário em 2022. Segundo a reportagem do talk show, o prêmio foi concedido pouco após a descoberta do transtorno neurodegenerativo que afeta a retenção de memória.

Glover fez fama mundial nos anos 1980, quando estrelou o primeiro Máquina Mortífera (1987) ao lado de Mel Gibson. O astro protagonizou quatro filmes da saga como Roger Murtaugh, um meticuloso detetive de homicídios que é forçado a colaborar com o errático Martin Riggs (Gibson).

Já antes disso, porém, Glover havia participado de múltiplos projetos notáveis, como A Cor Púrpura (1985) e A Testemunha (1985). Ao longo de sua trajetória, ele também deu as caras em Predador 2: A Caçada Continua (1990), Jogos Mortais (2004), Manderlay (2005), Dreamgirls: Em Busca de um Sonho (2006) e Ensaio Sobre a Cegueira (2008), de Fernando Meirelles.

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“Acredito que seja muito importante que ele controle a própria narrativa e a própria história de vida. Isso é muito importante — e a hora é agora. Que momento melhor do que o agora para que ele fale por si mesmo? É importante, porque as pessoas me perguntam sobre ele certas vezes e não quero ser uma pessoa desonesta e dizer que tudo está ótimo”, pontuou a filha do ator, Mandisa.

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