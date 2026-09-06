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Cultura

Daniela Mercury ajuda a escolher samba da Mangueira

Evento na quadra da escola contou com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 16h50 | Atualizado em 6 set 2026, 18h39
Cantora de vestido rosa brilhante e luvas pink, com microfone na mão, sorri no palco ao lado de dois homens e uma mulher, todos com os braços levantados, celebrando em um show noturno com iluminação verde e rosa
Daniela Mercury na quadra da Mangueira (Instagram/Reprodução)
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A Mangueira escolheu na madrugada deste domingo, 6 o samba-enredo que levará para a Sapucaí no Carnaval de 2027. Daniela Mercury, que interpreta o samba, participou da decisão na quadra da escola, que também recebeu a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A composição Oyá Por Nós, de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio, homenageia Oyá (Iansã) e já é apontada por especialistas e sambistas como o melhor samba da safra de 2027.

Se artisticamente a final foi celebrada, a organização recebeu uma chuva de críticas. Pessoas que estiveram na quadra relataram problemas com a estrutura de banheiros, empurra-empurra e casos de gente que passou mal em meio à lotação. As reclamações também chegaram às redes sociais. Houve ainda críticas à falta de controle na venda de ingressos, que contribuiu para a confusão durante a noite.

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