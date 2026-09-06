Daniela Mercury ajuda a escolher samba da Mangueira

A Mangueira escolheu na madrugada deste domingo, 6 o samba-enredo que levará para a Sapucaí no Carnaval de 2027. Daniela Mercury, que interpreta o samba, participou da decisão na quadra da escola, que também recebeu a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A composição Oyá Por Nós, de Lequinho, Júnior Fionda, Gabriel Machado, Guilherme Sá, Rodrigo Bandolim e Orlando Ambrósio, homenageia Oyá (Iansã) e já é apontada por especialistas e sambistas como o melhor samba da safra de 2027.

Se artisticamente a final foi celebrada, a organização recebeu uma chuva de críticas. Pessoas que estiveram na quadra relataram problemas com a estrutura de banheiros, empurra-empurra e casos de gente que passou mal em meio à lotação. As reclamações também chegaram às redes sociais. Houve ainda críticas à falta de controle na venda de ingressos, que contribuiu para a confusão durante a noite.

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