Daniel reage à morte de Marcelo Gasparini: ‘Confesso que me abalou’

Um dos principais nomes da música sertaneja, Daniel reagiu à morte do cantor Marcelo Gasparini, que não resistiu após meses de luta contra um câncer. Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, Daniel exaltou a história de Marcelo, que fazia dupla com o irmão gêmeo, Maurício, e prestou sentimentos à família.

“Confesso que me abalou, porque o Marcelo Gasparini e seu irmão sempre tiveram um lugar especial no meu coração, não somente pela história musical, mas também pelos caras geniais que sempre foram comigo! Que saudade, desde o começo do Clube da Viola, quando eu e meu eterno parceiro João Paulo conhecemos vocês! Meus sinceros sentimentos pra você, meu amigo Maurício, e pra todos os seus!”, disse.

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