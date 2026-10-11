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Cultura

Daniel de Oliveira acumula projetos e rebate comentários de ‘sumiço’

Ator estreia novela da Globo, filmes e dois discos inéditos

Por Giovanna Fraguito 11 out 2026, 17h00
Credito: instagram @danieldeoliveiramor
Daniel de Oliveira (Reprodução/Instagram)
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Com bastante humor e sotaque mineiro, Daniel de Oliveira rebate quem comenta que ele está afastado das telas. Depois de passar dois meses em Porto Alegre para as filmagens de Muito Prazer, o ator acumula novos projetos na televisão, no cinema e até na música. Em conversa com a coluna GENTE, ele falou sobre a rotina intensa e os comentários que escuta sobre um suposto “sumiço”. “Não paro de trabalhar. As pessoas falam: ‘você sumiu, não está fazendo nada’. Meu amigo, estou aqui, fazendo outra parada.”

Após 12 anos longe das novelas, Daniel voltou ao formato em Coração Acelerado e já está escalado para Lá na Minha Terra, próxima novela das seis de Mário Teixeira. “Cinema é muito mais rápido, mas é muito intenso. E também tem o lance da preparação e tal. Você sai diferente é quase um portal assim que você entra e sai do outro lado lá. E novela é a mesma coisa, só que mais longo, com outra dinâmica que te coloca numa certa rotina de estúdio e tudo mais e que curto também. Aprendi a encaixar meus horários melhor então vou tocando a minha vida dessa forma.”

O ator também está envolvido em um longa inspirado na trajetória de Lars Grael. “E vou lançar também outro filme daqui a pouco que é a história do Lars Grael. Que é o velejador brasileiro e multicampeão. Ele perdeu a perna num acidente em Vitória, de lancha, e aí faço o Lars Grael no cinema.” Os projetos não se restringem à atuação. Durante a construção de seu bar em Belo Horizonte, Daniel aproveitou para gravar novas músicas. “Quando estava construindo o bar gravei um disco. É meu segundo disco, não lancei nem o primeiro, então vou lançar dois discos inéditos. São músicas autorais.”

Mais reservado nas redes sociais, Daniel afirmou que costuma se expor mais quando o assunto é o estabelecimento. “Claro, queira ou não queira a gente precisa dar uma olhada com mais atenção. Não me exponho muito, não me ligo muito. Outra rede minha, que é o território dela, é meu bar lá em Belo Horizonte, aí me exponho mais e falo mais porque é meu lance, meu negócio.”

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