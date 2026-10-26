Dançarinos do BTS comemoram chegada ao Brasil

Os dançarinos do BTS já estão em São Paulo para os shows do grupo nos próximos dias 28, 30 e 31 de outubro no MorumBis. Com ingressos esgotados, as apresentações dos astros do K-Pop acontecerão sete anos após a última vez deles aqui. “Brazil, eu estou muito empolgado”, escreveu Jean Victor Mackie no Instagram. Já Samantha Schmali entrou no clima brasileiro ao publicar uma foto usando um biquíni inspirado na estética brazilcore.

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Após três apresentações na Argentina, a dançarina Mary Mason também celebrou a próxima parada da turnê. “O time na Argentina. Obrigado por 3 shows incríveis!! Brasil, você é o próximo!!”, publicou. Apesar da chegada dos dançarinos, ainda não há confirmação de que os integrantes do grupo já estejam no país.