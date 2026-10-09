Da prisão, Deolane Bezerra envia carta à mãe: ‘Que vida é essa?’

Presa desde maio, a influenciadora Deolane Bezerra enviou uma carta à mãe, Solange Bezerra, nesta quarta-feira, 7. Alvo da Operação Vérnix, a ex-participante da Fazenda se tornou ré por lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital) e por organização criminosa.

Nos stories do Instagram, Solange compartilhou a mensagem enviada pela filha. “Que vida é essa? Por que tantas maldades?”, teria escrito Deolane. “Sei que te vejo todas as semanas desde que estou aqui, mas confesso que quando a senhora vai embora eu sinto essa impotência enorme por ver a senhora sofrendo a cada cadeado que tranca”, desabafou a advogada.

“Sei que essas são as nossas perguntas para papai do céu, mas peço que a senhora não desanime. Continue com a fé que sempre mostrou para as suas três meninas”, continuou. “Mãe, para cada ônus tem um bônus, nunca se esqueça disso. Já passamos por tantas coisas juntas, e Deus sempre esteve conosco. Era aluguel atrasado, cozinha de bar alagada, a senhora pagando uma conta e segurando as mais novas, carrinhos pesados, madrugadas frias montando barraca, entre muitas outras coisas. Mas nada nos matou. Cada vez mais ficamos fortes para enfrentar os obstáculos”, reforçou para a mãe.

“Eu preciso que a senhora continue persistindo, lutando e mantendo a fé. Isso vai passar. O deserto não é um lugar de morada, e sim de passagem. A justiça de Deus será feita no tempo dele. A senhora vai ver o quanto nossa vitória vai gerar testemunhos”, finaliza Deolane, que nega qualquer envolvimento com o crime organizado.

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