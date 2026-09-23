Corpo de Rick será velado e enterrado em Sorocaba

O corpo do cantor Rick será velado e enterrado em Sorocaba, no interior de São Paulo. O velório, marcado para quinta-feira, 24, será restrito a familiares e amigos, segundo a assessoria de imprensa do sertanejo. Dupla de Renner, ele foi encontrado morto na terça-feira, 22, após a queda do helicóptero que o transportava em Santa Catarina.

Equipe se despede de Rick

A equipe da dupla Rick & Renner compartilhou um comunicado em homenagem a Rick na noite de terça-feira, 22. “Rick foi um artista talentoso, querido por todos, que marcou gerações com sua voz inconfundível, sua sensibilidade e sua história na música sertaneja”, diz o texto publicado nas redes sociais.

“Mais do que um grande cantor, deixa um legado de amor, amizade e momentos inesquecíveis, que continuarão vivos em sua música e no coração de todos que o admiravam”, continua o comunicado, que é assinado pelo perfil oficial de Rick & Renner, pela Vibe Show, produtora da dupla sertaneja, e pelo empresário dos artistas, Marcos Nascimento.

Rick Sollo nasceu como Geraldo Antônio de Carvalho e era cantor, compositor e produtor musical. Ficou conhecido em todo o país como a primeira voz da dupla Rick & Renner. Nascido em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966, ele começou cedo na música e construiu a carreira a partir das apresentações em bares e casas noturnas. A parceria com Renner, iniciada nos anos 1980, transformou os dois em uma das duplas de destaque do sertanejo dos anos 1990 e 2000.